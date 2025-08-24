Ucrania: Tajani, no a tropas, podemos ayudar en el desminado

“No estamos a favor de enviar tropas, pero podríamos hacer una contribución significativa dada nuestra amplia experiencia en el desminado marítimo y terrestre. Veremos cómo evoluciona la situación. También se ha avanzado en la coordinación de este tipo de propuestas”, dijo Tajani en una rueda de prensa en el marco de la reunión de Rimini tras la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del G7 sobre Ucrania.

La reunión del G7 se centró en las garantías de seguridad para Kiev tras el deseable acuerdo de paz, explicó Tajani, y enfatizó respecto al momento: “Nunca dije que estuviéramos a un paso de un acuerdo; siempre dije que se había visto una luz al final de un túnel que aún quedaba largo por recorrer”.

La reunión del G7 tuvo también un significado simbólico en el Día de la Independencia de Ucrania para, una vez más, tras las reuniones en Washington, enviar un mensaje claro de unidad europea y transatlántica en apoyo a Kiev. (ANSA).