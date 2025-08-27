Ucrania: Teatros anulan espectáculos basados en Woody Allen
Tras su participación en un festival en Moscú.
LA NACION
En Leópolis, el Teatro Maria Zankovetska decidió cancelar las funciones de "Balas sobre Broadway", un musical basado en un guion de Allen.
En Chernivtsi, el Teatro Académico Regional Ucraniano de Música y Drama Olha Kobylianska canceló las funciones de "La comedia de una noche de verano: o cuán insensata es toda la raza humana", una producción basada en un guion de Allen.
En Kiev, el Teatro Molodyy canceló las funciones de "Riverside Drive", basada en la obra de Allen. "Condenamos la participación del director estadounidense Woody Allen en la Semana Internacional de Cine de Moscú. La cultura no puede servir de tapadera para los crímenes", declaró el teatro.
(ANSA).
