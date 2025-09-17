Ucrania tendrá que comprar US$1000 millones de gas para el invierno tras ataques rusos

Por Pavel Polityuk

KIEV, 17 sep (Reuters) - Ucrania aseguró reservas de gas para cubrir entre el 80% y el 90% de su demanda invernal y necesita hasta US$1000 millones de combustible más para superar su cuarta temporada de calefacción desde que Rusia invadió el país, dijeron funcionarios del sector y analistas.

Rusia se ha pasado los dos últimos años atacando las infraestructuras energéticas ucranianas para debilitar a su ejército y minar la moral de la población civil.

La campaña ha reducido drásticamente la producción nacional de gas y la generación de electricidad, y los ataques rusos continúan casi a diario.

Ucrania tiene almacenados unos 11.000 millones de metros cúbicos de gas (mmc), lo que supone más del 80% de los 13.200 millones de metros cúbicos previstos por el Gobierno, según Yurii Boiko, miembro del consejo de supervisión de Ukrenergo, el operador estatal de la red eléctrica.

La consultora energética ucraniana ExPro, sin embargo, cifra las reservas en 12.000 millones de metros cúbicos, el 90% del objetivo.

Esto significa que entre 1000 mmc y 2000 mmc tendrán que proceder de producción nacional o importarse de otros países europeos, según funcionarios y analistas. Esto le costaría al país entre US$500 y US$1000 millones, según cálculos de Reuters basados en el precio actual del gas en la UE y en el del invierno pasado.

Los funcionarios advierten de que nuevos ataques a los centros de producción o almacenamiento podrían obligar a Ucrania a revisar sus objetivos. El invierno pasado, los apagones duraron hasta 18 horas al día en algunas zonas. (Reporte de Pavel Polityuk, reporte adicional de Marek Strzelecki en Varsovia. Edición de David Goodman. Editado en español por Natalia Ramos)