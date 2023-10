Las Fuerzas Armadas de Ucrania han calificado de "suposiciones" una información de este jueves de un think tank estadounidense sobre una incursión exitosa de las tropas ucranianas sobre el margen izquierdo del río Dniéper, en la región de Jersón, que habría supuesto importantes avances para los intereses de Kiev.

"Las declaraciones de los analistas son suposiciones, su comprensión y visión sobre posibles desarrollos", ha dicho la portavoz del Comando Sur de las FFAA, Natalia Humeniuk, en la televisión ucraniana, en respuesta a una información publicada este jueves por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

"Si hablamos de operaciones militares, entonces sólo los militares saben mejor quienes participan en estas operaciones", ha dicho Humeniuk, quien ha pedido confiar en fuentes oficiales para conocer el trabajo de los soldados.

En ese sentido, ha señalado que a lo largo de este último año, Rusia ha utilizado a menudo los espacios informativos "para justificar sus crímenes" como parte de su estrategia de guerra híbrida. "Esa es su excusa para hacerlo porque tienen miedo", ha dicho.

"El trabajo de combate de nuestras fuerzas se lleva a cabo según lo planeado, con cobertura cuando sea posible y conveniente. Por tanto, confíen en aquellas fuentes de confianza que les informan sobre esto, porque conocen este trabajo", ha dicho la portavoz ucraniana.

No obstante, ha matizado que "no todo el trabajo puede ser público y no todo el trabajo merece ser difundido informativamente en el momento mismo de su ejecución".

Este jueves, el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha informado de que habían logrado infligir pérdidas en las tropas rusas en esta parte del frente de guerra. En paralelo, el ISW han publicado un informe en el que se lee que dos brigadas de la Marina ucraniana cruzaron a principios de esta semana hacia el margen del Dniéper controlado por Moscú.