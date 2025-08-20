Ucrania: Todos quieren la sede de la cumbre Putin-Zelensky

Sin embargo, esto no ha frenado el revuelo en las predicciones sobre la posible sede, que en las últimas horas ha visto surgir una nueva candidata: Viena. El canciller Christian Stocker afirmó que Austria está lista para albergar las negociaciones debido a su "larga tradición" en este ámbito. Y, de ser elegida, Stocker ofreció contactar con la Corte Penal Internacional para permitir la participación del presidente ruso, a pesar de que pesa sobre él una orden de arresto por crímenes de guerra.

La opción de Viena se suma a otras dos que han surgido en las últimas horas: Budapest y Ginebra. Sin embargo, la incertidumbre persiste para ambas. Según fuentes citadas por Politico, la capital húngara es la "primera opción" de Washington para una cumbre a tres bandas entre los presidentes estadounidense, ruso y ucraniano, que Trump espera que se celebre tras la reunión entre Putin y Zelensky, si esta resulta exitosa.

La Casa Blanca no lo ha confirmado. Sin embargo, cabe recordar que podría ser una sede incómoda para Kiev debido a la postura del primer ministro Viktor Orbán, considerado prorruso.

Los ucranianos no olvidan que el año pasado, al comienzo de la presidencia semestral de Hungría en la Unión Europea, Orbán acudió al Kremlin para reunirse con el presidente ruso, lo que provocó la condena de la UE.

Italia y Francia presentaron la candidatura de Ginebra, y el ministro de Asuntos Exteriores suizo, Ignazio Cassis, les agradeció, asegurándoles que su país está "plenamente preparado" para acoger la histórica cumbre.

Sin embargo, en Moscú recuerdan que el año pasado Suiza organizó una "Conferencia de Paz" en el lago de Lucerna, invitando a un centenar de países y excluyendo a Rusia.

En consecuencia, China también se negó a participar, y el documento final no fue firmado por 12 de los participantes, entre ellos India y Sudáfrica. "Suiza no puede ser una parte neutral, y mucho menos un mediador", declaró en aquella ocasión la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova.

En mayo pasado, el ministro Lavrov también desmintió los rumores que circulaban sobre una cumbre Putin-Zelenski en el Vaticano. "No es elegante que los países ortodoxos discutan temas relacionados con la eliminación de las causas fundamentales" del conflicto en un entorno católico, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, enfatizando que estas causas también incluyen "la vía de destrucción de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana", leal al Patriarcado de Moscú, por parte de las autoridades de Kiev.

En cuanto a Roma, hace menos de dos semanas, Moscú dejó claro que la consideraba demasiado alineada con Kiev como para ser considerada para la cumbre Trump-Putin, celebrada posteriormente en Alaska.

En este punto, tras descartar a Moscú por razones obvias, supuestamente propuestas por Putin, según medios internacionales, la candidatura de Estambul no ha sido descartada.

En las últimas horas, el presidente ruso habló por teléfono con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y, según anunció el Kremlin, destacó "con satisfacción la asistencia prestada por Turquía" en las negociaciones ruso-turcas que se han llevado a cabo hasta ahora en la ciudad a orillas del Bósforo. (ANSA).