Ucrania trabaja con SpaceX para impedir que Rusia utilice Starlink para guiar drones

Por Max Hunder

KIEV, 29 ene (Reuters) - Ucrania está colaborando con SpaceX, la empresa de Elon Musk, para impedir que Rusia utilice el sistema de Internet Starlink para guiar drones, dijo el jueves el ministro de Defensa, después de que Kiev afirmó haber encontrado dispositivos de esta firma en drones de largo alcance utilizados en ataques rusos.

Un funcionario ucraniano publicó esta semana en las redes sociales imágenes de los restos de drones rusos de largo alcance con terminales Starlink acoplados e indicó que Rusia podría haber utilizado el sistema de Musk para guiar los drones que impactaron contra un tren de pasajeros ucraniano el martes.

"Agradecemos a la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, y personalmente a Elon Musk, su rápida respuesta y el inicio de los trabajos para resolver la situación", escribió el ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, en la aplicación de mensajería Telegram.

"La tecnología occidental debe seguir ayudando al mundo democrático y protegiendo a los civiles, en lugar de utilizarse para el terrorismo y la destrucción de ciudades pacíficas", señaló.

SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. Musk activó el servicio Starlink sobre Ucrania en 2022 después de que Kiev pidió ayuda en los primeros días tras la invasión a gran escala de Rusia.

Pese a los posteriores enfrentamientos de Musk con funcionarios ucranianos por sus opiniones sobre la guerra, el ejército de Ucrania sigue dependiendo de decenas de miles de Starlinks para las comunicaciones en el campo de batalla y para pilotar algunas misiones con drones.

Son los preferidos por su conexión estable en el campo de batalla y por su resistencia a las interferencias de señales enemigas.

En una publicación en las redes sociales en febrero de 2024, SpaceX afirmó que no vende ni envía Starlink a Rusia y "no mantiene ningún tipo de relación comercial con el Gobierno ruso ni con su ejército".

(Reporte de Max Hunder, Dan Peleschuk y Cassell Bryan-Low; reporte adicional de Yuliia Dysa; editado en español por Carlos Serrano)