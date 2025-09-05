Ucrania trilla 28,8 millones de toneladas de grano e inicia la cosecha de maíz de 2025

KIEV, 5 sep (Reuters) - Los agricultores ucranianos han trillado 28,8 millones de toneladas métricas de diversos cereales de la cosecha de 2025 hasta el 5 de septiembre, informó el viernes el Ministerio de Economía.

Los agricultores han comenzado la cosecha de maíz de 2025, trillando las primeras 1900 toneladas.

Los agricultores de las regiones centrales de Ucrania también comenzaron la cosecha de remolacha azucarera, añadió el ministerio.

Aunque la cartera no dio datos comparativos, el Ministerio de Agricultura dijo el año pasado que los agricultores habían cosechado alrededor de 29,1 millones de toneladas de grano hasta el 5 de septiembre de 2024.

Ucrania planea cosechar alrededor de 56 millones de toneladas de grano en 2025, según las autoridades, el mismo volumen que en 2024. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en español por Javier Leira)