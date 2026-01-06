Ucrania: tropas en Ucrania tras la paz y el monitoreo de EE. UU.

La larga reunión contó con la participación de emisarios de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Estados Unidos "monitoreará" la tregua con una operación a la que los europeos "participarán" con los militares de los países que han ofrecido su disponibilidad. Hasta ahora, ya firmaron Francia y Gran Bretaña, mientras que Alemania se mostró dispuesta a enviar sus fuerzas a un país de la OTAN vecino de Ucrania.

La premier italiana, Giorgia Meloni, confirmó, por su parte, "el apoyo de Italia a la seguridad de Ucrania, en coherencia con lo que siempre se ha hecho", reafirmando "la exclusión de tropas italianas en el terreno".

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se mostró muy satisfecho con los resultados alcanzados sobre las garantías de seguridad occidentales, que se vuelven "vinculantes" para los aliados: "Es importante", observó en la conferencia de prensa final en el Elíseo, junto a Macron, Keir Starmer y Friedrich Merz, "que la coalición disponga hoy de documentos sustanciales, y no solo de palabras".

Después de tantos meses, hay "contenidos concretos" y una determinación "por una seguridad real".

Macron habló de "una arquitectura de seguridad robusta" y fue él quien, justo después de la conclusión de los trabajos, anunció que las garantías de seguridad ahora ven una "convergencia inédita".

No solo entre los europeos, sino también, y sobre todo, con Estados Unidos, que expresaron su disposición a apoyar la fuerza multinacional en la posguerra y a intervenir en caso de un nuevo ataque ruso.

"Trump nunca reniega de sus compromisos" y "está comprometido con Ucrania", subrayó el enviado estadounidense Witkoff. Junto a él, Jared Kushner habló de "una etapa fundamental, muy importante". Pero esto aún no significa la paz, enfatizó, lanzando un mensaje a Kiev: "Debe saber que si acepta el acuerdo sobre el plan de paz, estará a salvo".

En el frente operativo, Macron explicó que la fuerza multinacional se desplegará desde el día siguiente a la entrada en vigor de la tregua, "en los cielos, en los mares y en tierra", pero siempre "lejos de la línea de contacto".

"Se están realizando los preparativos", precisó el presidente francés.

Los 35 y la contraparte americana llegaron a un acuerdo con Kiev para la entrada en vigor de "mecanismos de supervisión de la tregua" en Ucrania que "estarán bajo el liderazgo americano", pero "con contribuciones de varios estados que han anunciado su disponibilidad", con "una célula de coordinación que permitirá integrar plenamente a todos los ejércitos competentes y que permitirá la coordinación entre la Coalición de los Voluntariosos, Estados Unidos de América y Ucrania".

Este conjunto de garantías, operativas por parte de los militares de los países voluntarios con el apoyo americano, son "la clave para que nunca un acuerdo de paz pueda significar", añadió Macron, "una rendición ucraniana y nunca un acuerdo de paz pueda significar una nueva amenaza" para Kiev por parte de Rusia.

Esta vez, como se había anticipado la víspera por los consejeros del Elíseo, no hubo ninguna llamada a Donald Trump después de la reunión de los Voluntariosos, porque el presidente estadounidense había asegurado a través de sus emisarios de confianza, Witkoff y Kushner, su presencia en la decisiva reunión.

El trabajo no terminó y continuará ya mañana: el equipo estadounidense permanecerá en París para reuniones técnicas y operativas con las contrapartes de los Voluntariosos. (ANSA).