Ucrania: trueque Moscú-París, vuelve a casa el investigador Laurent Vinatier

No obstante, ahora se produjo un punto de inflexión. El investigador francés, encarcelado en Rusia desde 2024, fue liberado y ya regresó a su país a cambio de la liberación del jugador de baloncesto ruso Daniil Kasatkin, después de que el gobierno francés rechazara la solicitud de extradición de Estados Unidos.

Es prematuro evaluar si el intercambio de prisioneros llevará, al menos parcialmente, a un mejoramiento de las relaciones entre los dos países, luego de señales enviadas al fin del pasado mes tanto por París como por Moscú acerca de la disponibilidad a abrir un diálogo.

Empero, no deja de ser un desarrollo positivo en el plano humanitario. El propio presidente francés, Emmanuel Macron, en el día de Navidad, hizo saber a través de su entorno que seguía "con la misma atención" la situación de Vinatier y estaba "plenamente comprometido" en garantizar su liberación.

Antes que Francia, Estados Unidos concluyó un pacto para el intercambio de detenidos con Moscú, obteniendo la libertad de ciudadanos estadounidenses o con doble nacionalidad arrestados en Rusia desde el comienzo del conflicto en Ucrania con varias imputaciones, entre ellas, la de espionaje.

Vinatier, de 49 años, trabajaba en Rusia para la organización no gubernamental suiza Centro para el Diálogo Humanitario, que media en conflictos fuera de los canales diplomáticos oficiales. Hace un año y medio, fue arrestado en Moscú acusado de no registrarse como "agente extranjero" mientras recababa "información militar y técnico-militar", concretamente relativa al despliegue de fuerzas rusas en Ucrania y su movilización militar. Estos cargos le valieron una condena de tres años de prisión. El investigador francés fue puesto en libertad tras la firma de un indulto por parte de Putin.

Kasatkin, que tiene 26 años, fue arrestado el 21 de junio pasado en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, por pedido de Estados Unidos, que lo acusó de asociación para delinquir que finalizó con fraude informático.

Los investigadores estadounidenses mencionaron que entre 2020 y 2022, Kasatkin presuntamente colaboró e instigó ataques de hackers contra 900 entidades, entre ellas empresas y dos instituciones federales, con el objetivo de exigir rescates. En Estados Unidos, se enfrentaba a una pena de prisión de hasta 25 años.

En octubre pasado, la justicia francesa aprobó su extradición, pero el abogado de Kasatkin, Frédéric Bélot, afirmó que el gobierno no había refrendado el decreto, bloqueando así el traslado del jugador de baloncesto a Estados Unidos. (ANSA).