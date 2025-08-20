Ucrania: Trump a Orban, "levanta veto sobre Kiev en la UE"

Tras las cumbres con sus homólogos, el ruso Vladimir Putin, y el ucraniano, Volodymyr Zelensky, acompañados por líderes europeos, el jefe de la Casa Blanca aceleró los esfuerzos, cancelando sus vacaciones de agosto y llamando a su aliado más cercano en el Viejo Continente, Viktor Orban, para convencerlo de aprobar la entrada de Kiev en la Unión Europea.

Sin embargo, esta prisa se enfrenta a la estrategia del líder ruso, quien expresó su disposición para un cara a cara con el mandatario ucraniano, pero parece querer ganar tiempo.

"Sigo siendo optimista, debo serlo. Pero pensé que sería más fácil", admitió Trump en una entrevista con su amigo y escritor conservador Mark Levin, al final de cinco días intensos.

El magnate canceló su período de vacaciones en el club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, porque, según explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, "tiene una misión y quiere aprovechar el momento".

No obstante, parece improbable que el encuentro entre Putin y Zelensky se lleve a cabo esta semana.

Según el diario Wall Street Journal, no será "ni fácil ni rápido" por varias razones. Primero, para Putin negociar directamente con Zelensky contradiría la narrativa que construyó para justificar la invasión de Ucrania, entonces tratar con él podría causarle problemas internos.

El líder del Kremlin atacó al presidente ucraniano en reiteradas ocasiones, incluso recientemente llamándolo un "títere de Occidente" e insistió en que varios problemas deben resolverse antes de un encuentro.

Por otro lado, si Putin rechaza la reunión, podría irritar a Trump, quien ya amenazó a Rusia con nuevas sanciones. Pero, sobre todo, un encuentro con Zelensky podría poner fin al juego de Moscú en torno a los esfuerzos de Trump: por una parte Putin proclamó su deseo de paz, por el otro pidió una escalada de las ofensivas que permitió a las tropas rusas ganar importantes territorios en el este del país.

Una cumbre con el presidente ucraniano podría llevar a un momento de verdad incómodo. Por ello, el astuto exagente del KGB toma tiempo.

Se sabe que Trump no es conocido por su paciencia, y sigue su camino intentando dar un giro a las negociaciones.

"Actúo por instinto", respondió a Mike Levin, quien le preguntó sobre la naturaleza secreta de sus negociaciones con Rusia y Ucrania.

Mientras tanto, a petición de los líderes europeos reunidos en la Casa Blanca el lunes, Trump llamó a Orban y le pidió que levantara su veto a la adhesión de Kiev a la Unión Europea.

Según Bloomberg, el primero en informar sobre la llamada, fue durante ese periodo que el primer ministro húngaro se ofreció a ser anfitrión de la cumbre Putin-Zelensky en Budapest.

Sin embargo, Orban pareció menos abierto sobre el propósito de la llamada.

"La adhesión de Ucrania a la Unión Europea no ofrece ninguna garantía de seguridad", escribió en Facebook el primer ministro húngaro, quien en estos tres años de guerra intentó obstaculizar en más de una ocasión el envío de armas europeas a Kiev o la imposición de sanciones contra su amigo Putin.

"Por lo tanto, vincular la adhesión a las garantías de seguridad es inútil y peligroso", afirmó Orban tras la conversación telefónica con el presidente estadounidense.

