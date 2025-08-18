Ucrania: Trump a Zelensky, "el alto el fuego no sirve"

En la Casa Blanca, Zelensky llegó consciente de que para su homólogo estadounidense, Donald Trump, la responsabilidad de la paz recae solo sobre sus hombros. Y, para el magnate, puede alcanzarse incluso sin un alto el fuego.

"No es necesario. Un acuerdo se puede alcanzar mientras se combate", dijo el presidente estadounidense, asegurando a Zelensky y a los europeos sobre el compromiso de Estados Unidos en las garantías de seguridad para Kiev, sin descartar la posible presencia futura de tropas estadounidenses.

El encuentro entre el inquilino de la Casa Blanca y el líder ucraniano fue cordial, nada que ver con la emboscada de la última visita de Zelensky.

Trump lo recibió esta vez con un cálido apretón de manos, le puso la mano en el hombro y, al responder a quienes le preguntaban cuál era su mensaje para los ucranianos, respondió sin dudar: "Los amamos".

El rostro de Zelensky apareció relajado y sonriente: para la cumbre, esta vez renunció a su vestimenta militar, presentándose en chaqueta en un intento de no irritar a Trump, que en febrero se había enfurecido por su apariencia.

En el Despacho Oval, el clima ante los periodistas parecía distendido.

Trump reiteró que el líder ucraniano "puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo desea" y se mostró cautelosamente optimista.

"La guerra terminará, no puedo decir cuándo, pero terminará": "Estoy seguro de que la resolveremos", observó, deseando una paz "duradera desde el principio".

Sobre las garantías de seguridad dio reconfirmaciones: "Europa está en primera fila, pero nosotros los ayudaremos".

Un mensaje directo a los líderes del Viejo Continente presentes en la Casa Blanca y unidos en el apoyo a Zelensky: el francés Emmanuel Macron, el británico Keir Starmer, el alemán Friedrich, la italiana Giorgia Meloni, la presidenta de Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, el finlandés Alexander Stubb, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Todos atentos a asegurar que la OTAN continúe existiendo.

También porque la reciente postura de Trump, que parece haberse alineado con el líder ruso, Vladimir Putin, tras el encuentro en Alaska, los ha dejado muy conmocionados.

El temor es que el presidente ruso logre dividir a la OTAN, un objetivo que persigue desde hace tiempo.

El líder ucraniano, sentado junto a Trump, escuchó atentamente sus palabras. Le agradeció la invitación, agradeció a la primera dama Melania por la carta enviada a Putin.

Y le entregó al presidente estadounidense una carta de su esposa, Olena Zelenska, dirigida precisamente a Melania.

Abriendo la posibilidad de nuevas elecciones en Ucrania, Zelensky se mostró dispuesto también a un trilateral con Putin.

"Si todo va bien hoy, tendremos un trilateral, y creo que habrá posibilidades razonables de poner fin a la guerra cuando lo hagamos", explicó Trump, refiriéndose a que, tras los encuentros en la Casa Blanca con Zelensky y los europeos, llamaría a Putin.

Para la paz en Ucrania, el presidente ruso planteó una serie de demandas, entre las cuales el control del Donbás.

Hasta ahora, Zelensky se opuso a la idea, pero el hecho de haber volado a Washington parece demostrar su disposición a hablar sobre un intercambio de territorios.

Según Trump, el camino hacia la paz para Kiev pasa por decir adiós a Crimea y en renunciar de una vez por todas a las ambiciones de adhesión a la OTAN.

"Rusia no debe obtener ninguna recompensa por esta guerra.

La guerra debe terminar. Y es Moscú quien debe decir 'basta'", respondió Zelensky en las redes sociales, señalando cómo Putin, con sus continuos ataques, "humilla la paz".

Las sirenas de alarma, de hecho, continuaron sonando en Kiev mientras los líderes europeos llegaban a la Casa Blanca, mostrando que en el terreno el enfrentamiento continúa independientemente de lo que suceda en Washington.

El primero en llegar fue el secretario de la OTAN, Mark Rutte, seguido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la primera ministra Giorgia Meloni, el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente de Finlandia Alexander Stubb -convertido en amigo de Trump en los campos de golf- y el mandatario francés Emmanuel Macron.

Una demostración de fuerza para tranquilizar a Zelensky y tratar de entender de Trump los contornos exactos de esos "acuerdos" de los que Putin habló en la conferencia de prensa en Alaska. Porque en juego no está solo Ucrania, sino Europa.

