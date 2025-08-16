LA NACION

Ucrania: Trump a Zelensky, Putin quiere un acuerdo global

Zelensky se reunirá el lunes con el presidente de EEUU

El periodista de Axios, Barak Ravid, lo escribió en X, citando a una fuente presente en la llamada.

"Creo que un acuerdo de paz rápido es mejor que un alto el fuego", declaró el propio Trump, según la fuente, quien calificó la llamada telefónica con el líder ucraniano y la de la OTAN como "difícil".

Zelensky aseveró que se reunirá con Trump en Washington el próximo lunes para tratar todos los detalles relacionados con el fin de las matanzas y la guerra.

"Agradezco la invitación", declaró el presidente ucraniano en X tras ser informado por el presidente estadounidense sobre el resultado de la cumbre con Putin en Alaska.

"Apoyamos la propuesta del presidente Trump de una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Ucrania enfatiza que los temas clave pueden discutirse a nivel de líderes y que un formato trilateral es adecuado para este propósito", añadió Zelensky. (ANSA).

