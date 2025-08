Ucrania.- Trump afirma que su enviado especial Witkoff visitará Rusia este miércoles o jueves

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adelantado que su enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, viajará a Rusia a mediados de esta semana, presumiblemente antes de que Washington cumpla su amenaza de imponer aranceles del 100% a Moscú y sus socios comerciales si no alcanza un acuerdo de alto el fuego en Ucrania. En declaraciones a la prensa, ha precisado que Witkoff visitará Moscú pese a estar "centrado en la frontera". "Me refiero a Gaza, a llevar comida a la gente. Creo que podría ir a Rusia la próxima semana, miércoles o jueves. Quieren verlo, pidieron reunirse con él. Ya veremos qué pasa", ha declarado el jefe de la Casa Blanca. El mandatario republicano ha indicado además que los dos submarinos desplegados por el país norteamericano como respuesta a las declaraciones del expresidente ruso Dimitri Medvedev se encuentran "en la región", si bien no ha dado más precisión sobre su ubicación ni ha indicado si los submarinos son de propulsión nuclear o transportan armamento de este tipo. La visita de Witkoff tendrá lugar mientras Washington trata de aumentar la presión sobre Moscú para que llegue a un alto el fuego con Kiev. En este sentido, Trump ha confirmado su pretensión de imponer aranceles del 100% a Rusia a partir del 9 de agosto si el Kremlin no accede a una tregua. Al ser preguntado por un mensaje de su enviado especial a las autoridades rusas, Trump ha respondido "llegar a un acuerdo para que dejen de matar gente".