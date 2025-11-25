Ucrania.- Trump anuncia nuevas reuniones con rusos y ucranianos para presionar a las partes a que acepten el acuerdo

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que sus dos enviados en el marco del proceso de negociaciones para lograr la paz en Ucrania se reunirán con el lado ruso y ucraniano a fin de presionar a ambas partes para que acepten el acuerdo formulado por Washington.

En concreto, el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú, mientras que el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, hará lo propio con los representantes ucranianos.

"Me informarán sobre todos los avances, junto con el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra --nombre con el que Estados Unidos designa al jefe del Pentágono--, Pete Hegseth; y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles", ha indicado en Truth Social.

El magnate ha asegurado que "espera reunirse pronto" con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y con su homólogo ruso, si bien "solo cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo o se encuentre en su fase final".

Trump ha indicado además que su equipo "ha logrado avances tremendos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania", insistiendo nuevamente en que el conflicto "jamás habría comenzado" si él hubiera estado al frente de la Casa Blanca.

"El plan de paz de 28 puntos, redactado por Estados Unidos, se ha perfeccionado con aportaciones adicionales de ambas partes, y solo quedan unos pocos puntos de desacuerdo", ha reconocido.

Kiev insiste en converger posiciones con Washington y limar los aspectos más conflictivos del plan, que contempla concesiones a Rusia como la cesión por parte de Ucrania de territorio en la región oriental del Donbás y fijar un límite al tamaño de su Ejército.