Ucrania.- Trump anuncia que ha hablado con Putin a pocas horas del inicio de su encuentro con Zelenski en Florida

MADRID, 28 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que mantuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a pocas horas del comienzo esta tarde-noche del encuentro que el mandatario norteamericano mantendrá en Florida (EE. UU.) con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. "Acabo de tener una buena y muy productiva conversación con el presidente ruso Putin antes del comienzo de la reunión con el presidente Zelenski", hizo saber Trump en su plataforma Truth Social. El mandatario norteamericano no dio más detalles y se limitó a confirmar que el encuentro comenzará a las 13.00, hora local (las 19.00 hora en España peninsular y Baleares) en su residencia Mar-a-Lago de Palm Beach.