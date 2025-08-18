Ucrania: Trump, "ayudaremos a Kiev, cese fuego no sirve"

Por Serena Di Ronza (ANSA) - NUEVA YORK, 18 AGO - Un cara a cara que podría representar para Volodímir Zelenski, un decidido avance hacia el fin de las hostilidades tuvo lugar en la Casa Blanca, donde el presidente ucraniano llegó consciente de que para el mandatario estadounidense, Donald Trump, la responsabilidad de la paz recae únicamente sobre sus hombros.

Para el magnate, la paz puede alcanzarse incluso sin un alto el fuego.

"No es necesario. Me gusta la idea de una tregua", pero "un acuerdo puede lograrse mientras se combate", afirmó Trump a Zelenski y a los líderes europeos presentes, incluida la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Sin embargo, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, tienen una visión diferente, insistiendo en que es necesaria una tregua inmediata antes de un posible encuentro trilateral con Putin.

"No puedo imaginar un próximo encuentro sin un alto el fuego", declaró claramente Merz. "Es una necesidad", enfatizó Macron, "todos los líderes lo apoyan".

Trump pareció descartar un encuentro trilateral esta semana, aunque podría realizarse en 7 a 15 días: "Entre una o dos semanas descubriremos si esta horrible guerra continuará".

A pesar de mantener la necesidad de trabajar por la paz, como solicitó el líder ruso, Vladímir Putin, Trump aseguró a Zelenski y a los europeos el compromiso estadounidense con las garantías de seguridad para Kiev, sin descartar la posible presencia futura de tropas estadounidenses.

Estas garantías, agregó, también fueron aceptadas por Putin.

"Europa está en primera fila, pero nosotros los ayudaremos", dijo Trump a los líderes presentes, quienes se unieron en apoyo a Zelenski y en asegurar que la OTAN continúe existiendo.

La reciente postura de Trump, que parece haberse alineado con Putin tras el encuentro en Alaska, dejó a muchos líderes europeos inquietos, temiendo que Putin logre su objetivo de dividir la OTAN.

El encuentro entre el inquilino de la Casa Blanca y el líder ucraniano fue cordial, en contraste con la tensión de la última visita de Zelenski.

Trump lo recibió con un cálido apretón de manos y, al responder a la pregunta sobre su mensaje para los ucranianos, afirmó sin dudar: "Los amamos".

El rostro de Zelenski lucía relajado y sonriente; para esta cumbre, abandonó su vestimenta militar y se presentó con un traje oscuro, intentando no irritar a Trump, quien se había enfadado por su apariencia en febrero.

En el Despacho Oval, el ambiente ante los periodistas se mostró distendido. Trump reiteró que Zelenski "puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo desea", y se mostró cautelosamente optimista.

"La guerra terminará, no puedo decir cuándo, pero terminará.

“Estoy seguro de que lo resolveremos”, expresó, deseando una paz “duradera desde el principio”.

Zelensky, sentado junto a Trump, escuchó atentamente y aplaudió sus palabras, calificando el encuentro como el “mejor” hasta ahora. Agradeció la invitación y también a la primera dama Melania por la carta enviada a Putin, y le entregó a Trump una carta de su esposa, Olena Zelenska, dirigida a Melania.

Abriendo la posibilidad de nuevas elecciones en Ucrania, Zelensky se mostró dispuesto a un trilateral con Putin: “Si todo va bien hoy, tendremos un trilateral, y creo que habrá posibilidades razonables de poner fin a la guerra cuando lo hagamos”, dijo Trump, indicando que llamaría a Putin tras las reuniones en la Casa Blanca.

Para la paz en Ucrania, el presidente ruso planteó varias demandas, entre ellas el control del Donbás. Hasta ahora, Zelensky se opuso a esta idea, pero su viaje a Washington parece demostrar su disposición a discutir un intercambio de territorios.

Según Trump, el camino hacia la paz para Kiev implica despedirse de Crimea y renunciar de una vez por todas a las ambiciones de adhesión a la OTAN.

“Rusia no debe obtener ninguna recompensa por esta guerra.

La guerra debe terminar. Y es Moscú quien debe decir ‘basta’”, respondió Zelensky en las redes sociales, señalando que Putin, con sus continuos ataques, “humilla la paz”.

Las alarmas continuaron sonando en Kiev mientras los líderes europeos llegaban a la Casa Blanca, en una demostración de fuerza para tranquilizar al líder ucraniano y para entender de Trump los detalles de esos “acuerdos” de los que Putin habló en la conferencia de prensa en Alaska. Porque en juego no está solo Ucrania, sino Europa. (ANSA).