Ucrania.- Trump baraja sanciones contra Putin: “Nos cuenta muchas tonterías”

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este martes que está barajando la imposición de sanciones adicionales contra Moscú tras expresar su descontento con la actitud de su homólogo ruso, Vladimir Putin, en el marco de las negociaciones para un alto el fuego. Al ser preguntado sobre si está de acuerdo en un proyecto de ley propuesto por el Senado para imponer más sanciones a Rusia, el inquilino de la Casa Blanca ha dicho que está "considerando seriamente" el documento. "Es una opción", se ha limitado a decir durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca. "Es una guerra que nunca debió haber ocurrido, y mucha gente está muriendo. Debería terminar. No sé, Putin nos cuenta muchas tonterías (...) Siempre es muy amable, pero resulta que no tiene sentido", ha afirmado en declaraciones a la prensa. Así, ha remarcado que, "ahora" que están "lidiando" con el presidente ruso, ni su Administración ni él mismo están "contentos", puesto que Putin "está matando a mucha gente, y muchos de ellos son sus soldados". En este sentido, ha cifrado en 7000 los militares muertos a la semana. "Queremos implementar armas defensivas porque Putin no está tratando bien a los seres humanos. Está matando a demasiada gente, así que estamos enviando armas defensivas a Ucrania y ya lo he aprobado", ha resumido. La semana pasada, el Pentágono anunció la suspensión de armamento a Kiev para evitar carencias en el arsenal estadounidense. Tras ello, las autoridades ucranianas convocaron al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, John Ginkel, para advertir de que cualquier posible retraso o cancelación en el envío de armas sólo servirá para "alentar al agresor".