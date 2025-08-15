Ucrania: Trump, “cese del fuego hoy o me disgustaré”

“No sé si es hoy, pero no me alegraré si no es hoy”. Donald Trump dijo esto en el Air Force One, según un video publicado en X por Rapid Response 47, la cuenta lanzada por la Casa Blanca contra las noticias falsas.

“Nada está decidido. Quiero algunas cosas: quiero un alto el fuego rápido. Esto no tiene nada que ver con Europa. Europa no me dice qué hacer, pero sin duda participará en el proceso, al igual que (Volodimir) Zelensky”.

“Quiero un alto el fuego rápido. No sé si es hoy, pero no me alegraré si no es hoy”, dijo Trump. (ANSA).