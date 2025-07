Ucrania: Trump da diez días a Rusia para alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Ucrania antes de imponer sanciones

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que finalmente ha dado diez días de plazo a Rusia para alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Ucrania, antes de comenzar a imponer aranceles del 100% a Rusia y sus socios comerciales. "10 días desde hoy. Después pondremos aranceles (...). No sé si afectará a Rusia porque seguramente (el presidente ruso, Vladimir Putin) querrá seguir adelante con la guerra, pero nosotros pondremos gravámenes", ha dicho en declaraciones a la prensa desde el 'Air Force One'. En la víspera, el inquilino de la Casa Blanca adelantó que reduciría a poco más de una semana el plazo de 50 días dado a Moscú, que habría vencido el 2 de septiembre, ante la intensificación de los ataques rusos contra ciudades ucranianas. Tras ello, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, alabó la "clara postura y determinación" de Trump, mientras que el Kremlin se limitó a "tomar nota" del nuevo ultimátum. No obstante, el expresidente ruso Dimitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, sostuvo que se trataba de "una amenaza y un paso hacia la guerra".