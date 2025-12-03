Ucrania.- Trump describe como "muy buena" la reunión entre Putin y sus enviados en Moscú

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito como "muy buena" la reunión entre su homólogo ruso, Vladimir Putin, y una delegación estadounidense encabezada por el enviado especial Steve Witkoff, que concluyó después de cinco horas sin haber registrado, aparentemente, progresos.

"Puedo decirles que tuvieron una reunión bastante buena con Putin. (...) Si fuera presidente, esa guerra nunca habría ocurrido. Es algo terrible, pero creo que ayer tuvieron una muy buena reunión. Veremos qué pasa", ha dicho en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, agregando que no puede decir "qué resultado tendrá esa reunión porque se necesitan a dos personas para bailar un tango".

Al ser preguntado sobre si a Witkoff le ha dado la impresión de que Putin quiere alcanzar un acuerdo, el inquilino de la Casa Blanca ha dicho que al presidente ruso "le gustaría terminar la guerra", según las impresiones causadas tras el largo encuentro, si bien ha rechazado responder a si le cree cuando expresa esta postura.

"Su impresión fue que les gustaría ver que la guerra termina. Al menos, volver a una vida normal. Creo que le gustaría comerciar con Estados Unidos, francamente, en lugar de perder a miles de soldados a la semana. Pero tenían una fuerte impresión de que le gustaría llegar a un acuerdo", ha concluido.

Las declaraciones de Trump han llegado horas después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmara que se han cosechado "algunos avances" tras las conversaciones en Rusia sobre Ucrania, pero recalcara que "solo" Putin puede poner fin a la guerra.