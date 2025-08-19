Ucrania: Trump desea sinceramente la paz, Rusia

“Es necesario proceder paso a paso, gradualmente, a nivel de expertos, y seguir todos los pasos necesarios para preparar las cumbres”, sostuvo el canciller ruso.

Por otra parte, Lavrov advirtió que cualquier acuerdo de paz en Ucrania debe “respetar los intereses de seguridad de Rusia y el pleno respeto de los derechos de los rusos y de las personas rusohablantes que viven en Ucrania”.

Estos asuntos, añadió Lavrov, “deben resolverse rápidamente en el marco” de un acuerdo.

El canciller sostuvo que el objetivo de Rusia en Ucrania “nunca ha sido” la conquista de territorios, sino “la protección” de las poblaciones rusas que viven allí.

“Quiero recalcar una vez más”, declaró en una entrevista con la televisión rusa, que nunca dijimos que simplemente teníamos que conquistar algún territorio. Ni Crimea, ni el Donbás, ni Nueva Rusia han sido nunca nuestro objetivo”. El término Nueva Rusia incluye las demás regiones ucranianas reclamadas por Moscú.

“Nuestro objetivo, continuó Lavrov, era proteger al pueblo, al pueblo ruso que ha vivido en estas tierras durante siglos, que las descubrió, que derramó su sangre por ellas, tanto en Crimea como en el Donbás”.

Finalmente, el canciller dijo que el gobierno ruso cree, después de la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump, que el presidente estadounidense “desea sinceramente lograr un resultado duradero, estable y fiable” para la paz en Ucrania.

“El presidente Trump y su equipo, especialmente tras la cumbre de Alaska, han comenzado a abordar la resolución de esta crisis con mayor profundidad, entendiendo que es necesario eliminar las causas profundas, como nosotros, al igual que el presidente Putin, hemos reiterado”, añadió Lavrov.

Antes de la reunión de Alaska, Trump exigía, al igual que los líderes europeos y que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, un cese del fuego inmediato para el comienzo de conversaciones de paz. Tras la cumbre, asumió la posición del Kremlin, de pedir un acuerdo definitivo, sin cese de los combates. (ANSA).