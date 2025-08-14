Ucrania: Trump dice que busca una "cumbre trilateral"

“Si la reunión con Putin sale bien, habrá una segunda que será muy importante, ya que será una reunión en la que [Rusia y Ucrania] llegarán a un acuerdo”, declaró Trump en una entrevista radiofónica con Brian Kilmeade, citada por Bloomberg News.

Trump también afirmó que no cree en un “alto el fuego inmediato” entre Moscú y Kiev, aunque está “interesado en una paz inmediata”.

“La guerra en Ucrania es probablemente la más difícil de terminar”, reflexionó el magnate, reafirmando que “hará todo lo posible” y que “cree que obtendrá un buen resultado” en las negociaciones con Putin, según quien “está listo para un acuerdo”.

“La amenaza de sanciones [contra Rusia] debe haber jugado un papel importante en la decisión de Rusia de solicitar una reunión [con EE. UU.]”, declaró Trump, prometiendo llamar a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, si la cumbre con Putin resulta positiva.

Pero, aclaró, no llamará a nadie si resulta negativa. “Si la reunión con Putin sale mal, no llamaré a nadie; si sale bien, llamaré a Zelenski”.

Finalmente, el republicano respondió que desconocía si habría una declaración conjunta entre Estados Unidos y Rusia en Alaska, pero prometió una conferencia de prensa para discutir el resultado de la cumbre, información confirmada por el Kremlin.

“Putin sabe que soy el tipo más duro con el que he tratado”, dijo. La “guerra en Ucrania es probablemente la más difícil de detener”.

El presidente Trump “tiene muchas herramientas a su disposición” con Vladimir Putin, y “entre ellas, sanciones”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista con Fox News.

Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin elogió el jueves al presidente Trump por sus esfuerzos para poner fin a la invasión de Ucrania por parte de Moscú, mientras continúan los preparativos para la cumbre del viernes entre ambos.

La administración Trump “está haciendo un esfuerzo bastante enérgico y sincero, en mi opinión, para detener las hostilidades, detener la crisis y llegar a un acuerdo que sea de interés para todos los involucrados en este conflicto”, dijo Putin durante una reunión de sus altos funcionarios para prepararse para la cumbre de Alaska.

El proceso podría “crear condiciones de paz a largo plazo tanto entre nuestros países como en Europa y en el mundo en su conjunto, si llegamos a un acuerdo sobre el área de control de las armas ofensivas estratégicas en la siguiente etapa”, agregó Putin. (ANSA).