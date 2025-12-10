Ucrania.- Trump dice que Zelenski "tiene que ser realista" en sus peticiones para un acuerdo con Rusia

MADRID, 10 dic. 2025 (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este miércoles que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, "tiene que ser realista", en el marco de las negociaciones para un acuerdo con Rusia que ponga fin a la invasión rusa lanzada en febrero de 2022.

"Tiene que ser realista. Y me pregunto cuándo tiempo se necesitará para que se celebren elecciones", ha dicho desde la Casa Blanca, desde donde ha alegado que el 82% de la población ucraniana está "exigiendo que se llegue a un acuerdo" porque están "perdiendo miles y miles de personas cada semana": "Quieren ver que termina".

El inquilino de la Casa Blanca ha subrayado que su Administración está "dedicando mucho tiempo y esfuerzo" en estas conversaciones porque quiere "que esto pare". "Están sucediendo muchas cosas ahora mismo. Mucha gente dice que está más cerca que nunca (...) Creo que lo resolveremos en muy poco tiempo", ha dicho una vez más.

Así, ha explicado que ha mantenido una llamada con los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido --"muy buenos amigos míos"--, con quienes ha hablado "de Ucrania con mucha firmeza", aunque ha reconocido que está esperando "respuestas antes de avanzar".

Según ha indicado, los líderes europeos le han pedido que asista a una reunión durante el fin de semana en Europa, pero ha rechazado asistir antes de que haya "resultados" porque no quiere "perder el tiempo". "A veces hay que dejar que la gente se pelee, a veces no. Pero el problema es que se pierden miles de personas. Es ridículo", ha añadido.

Las declaraciones de Trump han tenido lugar poco después de que una delegación estadounidense haya mantenido durante la jornada conversaciones con la ucraniana sobre la reconstrucción y la recuperación económica de Kiev, en medio de un nuevo intento de acercamiento.

De hecho, Zelenski ha enfatizado que Kiev ya ha actualizado sus puntos de vista sobre los puntos del documento marco para el fin de la guerra, haciendo hincapié en que "la seguridad general será la que defina la seguridad económica y sustentará un entorno empresarial seguro". También ha agregado que han acordado "los próximos contactos entre los equipos".

"Como siempre, no habrá demoras por parte de Ucrania. Ucrania está trabajando para obtener resultados", ha manifestado, según recoge un comunicado de la Presidencia ucraniana, donde ha adelantado que está preparando una reunión con la Coalición de Voluntarios para este jueves.

Por otro lado, Zelenski ha confirmado que ha abordado con los legisladores ucranianos la posibilidad de celebrar elecciones bajo la ley marcial, después de las acusaciones sobre su supuesta intención de aferrarse al poder.

"Tuvimos una conversación sustancial. No permitiré ninguna especulación. Si nuestros socios, incluido nuestro socio clave en Washington, hablan tanto y de forma tan concreta sobre las elecciones en Ucrania, sobre las elecciones bajo la ley marcial, debemos ofrecer respuestas legales ucranianas a todas las preguntas y dudas", ha manifestado.

En este sentido, ha sostenido que "no es fácil" y que no necesitan "ninguna presión al respecto". Mientras que ha pedido a los diputados que presenten propuestas al respecto, ha remarcado que los desafíos de seguridad dependen de sus socios, en particular de Estados Unidos.