Ucrania: Trump dispuesto a dar recursos a Ucrania

Lo escribe el Financial Times. El plan de las capitales occidentales incluiría una zona desmilitarizada, posiblemente patrullada por fuerzas de paz neutrales de un tercer país acordado por Kiev y Moscú. Detrás, una frontera mucho más robusta, defendida por tropas ucranianas armadas y entrenadas por la OTAN. Más profundamente, como tercera línea de defensa, una fuerza de disuasión dirigida por Europa.

Altos funcionarios estadounidenses, informa el FT que cita a funcionarios europeos y ucranianos, informaron a sus homólogos europeos, en numerosas conversaciones, que Washington estaría dispuesto a contribuir con "habilitadores estratégicos", incluyendo inteligencia, vigilancia y reconocimiento, comando y control y recursos de defensa aérea, para apoyar cualquier despliegue dirigido por Europa en el terreno.

Una llamada coalición de dispuestos a colaborar, liderada por el Reino Unido y Francia, ha prometido proteger a la Ucrania de la posguerra de futuras agresiones rusas. Pero los funcionarios europeos admitieron en privado que cualquier despliegue solo podría tener lugar con el apoyo de los Estados Unidos para permitir, supervisar y proteger a las tropas europeas.

Washington ya proporciona a Ucrania misiles de defensa aérea Patriot, pero el apoyo de posguerra incluiría aviones estadounidenses, logística y radares terrestres para apoyar y habilitar una zona de exclusión aérea y un escudo aéreo impuestos por Europa para Kiev.

En cualquier acuerdo de paz, las capacidades superiores de inteligencia, vigilancia, mando y control de los Estados Unidos permitirían el monitoreo por satélite de un alto el fuego y una coordinación efectiva de las fuerzas occidentales en el país.

La oferta estadounidense, que surgió en una serie de reuniones entre funcionarios de seguridad nacional y líderes militares de los Estados Unidos y de los principales países europeos en los últimos días, está condicionada al compromiso de las capitales europeas de desplegar decenas de miles de soldados en Ucrania, precisan las fuentes citadas por el FT.

Estados Unidos sigue en contra del despliegue de sus propias tropas en Ucrania, añadieron las fuentes.

Otros miembros de la administración Trump, incluido el secretario de Defensa Pete Hegseth, son escépticos sobre cualquier participación en garantías de posguerra, temiendo que pueda arrastrar a Estados Unidos a un futuro conflicto, algo que el presidente quiere evitar.

Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente ucraniano, confirmó luego las revelaciones del FT y dijo que cada país de la coalición contribuirá de manera diferente, "y al final el marco será una mezcla de apoyo militar, político y económico".

