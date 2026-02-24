Ucrania: Trump e Infantino sólo piensan en el dinero, Paulo Fonseca

"Espero que las cosas cambien, pero desde que Trump regresó al poder y prometió una paz rápida, la situación ha empeorado significativamente", afirmó Fonseca en un reportaje que concedió al diario francés L'Equipe.

"Cientos de drones y docenas de misiles caen a diario. Estados Unidos ha debilitado la posición de Ucrania y la Unión Europea, y esto ha complicado aún más la vida de los ucranianos. Estoy cada vez más indignado", insistió el DT luso.

Fonseca, cuya esposa es originaria de Donetsk, habló con L'Equipe con motivo del cuarto aniversario de la guerra en Ucrania tras la invasión por parte de Rusia.

"La verdad es que a los que amamos el fútbol nos gustaría que el Mundial se jugara en otro lugar y no en Estados Unidos", opinó Fonseca sobre el torneo que también se disputará en Canadá y México.

"La postura del presidente estadounidense ha sido olvidar, ignorar a los más desfavorecidos y vulnerables, y alinearse con sus propios intereses económicos. No pensaba en las personas, sino en el dinero. No sé si el fútbol sea la mejor manera de protestar contra esto, pero hay algunas cosas que me resultan inaceptables", enfatizó el entrenador portugués.

A continuación, Fonseca apuntó contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien, según el DT luso, "cree que Rusia debería volver a las competiciones europeas", una propuesta que ya recibió el rechazo del titular de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin.

"¿Jugamos contra Rusia en Moscú mientras que los ucranianos no pueden jugar en su territorio? El país invadido no puede jugar partidos en su propio territorio, ¿pero Rusia sí? Para mí, eso es inaceptable", aseguró Fonseca.

"El fútbol no puede resolver todos los problemas, pero puede ayudar a traer más justicia al mundo. Ahora Infantino está haciendo lo mismo que Trump: se fija en los intereses económicos y se olvida de la gente", argumentó el DT del Olympique Lyon.

"¿Saben lo que sentí cuando le entregó el Premio de la Paz al presidente de Estados Unidos? Vergüenza. Es muy triste; el fútbol no lo merece", concluyó Fonseca sobre la condecoración que Infantino dedicó a Trump el pasado 5 de diciembre en el "Kennedy Center" de Washington que albergó el sorteo del Mundial 2026. (ANSA).