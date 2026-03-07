Ucrania: trump, "El odio entre Putin y Zelensky dificulta alcanzar un acuerdo"

"El odio entre Putin y su contraparte es tan grande que es difícil. Es difícil para Putin y Zelensky llegar a un acuerdo", declaró Trump al referirse a la posibilidad de una solución negociada al conflicto.

El presidente estadounidense sostuvo además que en varias ocasiones las partes estuvieron cerca de encontrar una salida diplomática.

"Estuvimos muy cerca varias veces de resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. Veremos qué sucede", señaló.

Trump agregó que alcanzar una solución política resulta especialmente complicado cuando el nivel de animosidad entre los líderes es tan elevado.

"Las cosas no se hacen si el odio es grande", afirmó.

La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa del territorio ucraniano y desde entonces se ha convertido en uno de los conflictos más graves en Europa desde el final de la Guerra Fría.

El enfrentamiento ha provocado decenas de 10.000 de muertos, millones de desplazados y una profunda crisis geopolítica entre Rusia y Occidente.

Estados Unidos y varios países europeos han apoyado militar y económicamente a Ucrania, mientras que Moscú acusa a Occidente de prolongar el conflicto.

Las declaraciones de Trump se producen en un momento en que continúan los combates en distintas regiones del frente y mientras se multiplican los intentos diplomáticos para explorar posibles vías de negociación.

Sin embargo, las posiciones de Moscú y Kiev siguen siendo muy distantes, especialmente sobre el control de territorios ocupados por Rusia y las garantías de seguridad para Ucrania.

En ese contexto, analistas señalan que las tensiones personales entre los líderes de ambos países también influyen en la dificultad para abrir un proceso de negociación directo.

Trump, que en varias ocasiones ha asegurado que podría poner fin a la guerra rápidamente mediante un acuerdo, reiteró que la posibilidad de una solución depende en gran medida de la disposición de ambas partes a superar las hostilidades.

Por ahora, el conflicto continúa sin señales claras de una resolución inmediata. (ANSA).