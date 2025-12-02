Ucrania.- Trump, en medio de las negociaciones sobre Ucrania: "No es una situación fácil. ¡Qué desastre!"

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este jueves, en medio de las negociaciones con Rusia sobre Ucrania, que "no es una situación fácil", mientras se retoman las conversaciones congeladas entre las partes en las últimas semanas, a pesar de la escalada de ataques.

"Nuestra gente está en Rusia ahora mismo para ver si podemos resolverlo. No es una situación fácil, debo decirles. ¡Qué desastre!", ha declarado durante una reunión de su gabinete retransmitida por la Casa Blanca, haciendo referencia al encuentro del enviado especial, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha dicho que está "esperando señales" de la delegación estadounidense tras sus reuniones en Rusia. "Tienen la intención de informarnos directamente inmediatamente después de dichas reuniones. Los próximos pasos dependerán de dichas señales", ha avanzado.

Así, ha sostenido que recibirá "señales de un tipo u otro" y que, si "resultan como corresponden, si hay equidad con" sus socios, una delegación ucraniana podría reunirse con una estadounidense "muy pronto", si bien el nivel de los cargos "depende" del resultado de hoy. "Si las señales abren la posibilidad y la oportunidad de tomar decisiones globales pero rápidas, la reunión se celebrará a un nivel superior", ha aclarado.

En este sentido, el jefe de Estado ucraniano ha hecho hincapié en que está "listo para recibir todas las señales" y para reunirse con el inquilino de la Casa Blanca", según ha manifestado en un mensaje publicado a través de su perfil en la red social X.

Estas declaraciones han tenido lugar después de que Zelenski haya realizado un discurso ante el Parlamento irlandés, donde ha dicho que Kiev necesita "una paz digna", en la primera visita de Estado de un presidente de Ucrania a Irlanda desde que se establecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países.

"Para que esto suceda, absolutamente todos deben apoyar la paz: todos en Europa y todas las naciones que valoran la paz. Irlanda es un país neutral, pero ciertamente no indiferente. Estamos agradecidos. Nos están ayudando y lo valoramos enormemente. Y la influencia de Irlanda es realmente importante, porque es la influencia de una gran comunidad global. Ojalá esa influencia suya siempre actúe de manera justa", ha expresado.