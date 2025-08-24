Ucrania: Trump, “es hora de poner fin a la masacre”

“Estados Unidos apoya un acuerdo negociado que conduzca a una paz duradera que ponga fin al derramamiento de sangre y salvaguarde la soberanía y la dignidad de Ucrania”, expresó Trump en un mensaje que pide la independencia del país, publicado en X por Volodímir Zelensky.

“Una Ucrania unida nunca más se verá obligada a aceptar la vergonzosa transacción que los rusos llaman compromiso.

Necesitamos una paz justa”, declaró hoy el presidente ucraniano, en el Día de la Independencia del país.

“Solo nosotros podemos decidir cuál será nuestro futuro. Y el mundo lo sabe. Y el mundo lo respeta. Respeta a Ucrania.

Percibe a Ucrania como su igual”, declaró Zelensky en un mensaje de video grabado en el centro de Kiev.

“¡Queridos ucranianos! ¡Querido pueblo! Hoy es el Día de la Independencia de Ucrania. Estoy aquí, en el corazón de Kiev, en la Plaza de la Independencia. Y es aquí donde realmente pueden sentir lo que significa la independencia, por qué es tan importante para nosotros y por qué Maidán es mucho más que la plaza principal del país. Es un símbolo: un símbolo de la independencia, su guardián”, dijo.

“Algún día, la distancia entre los ucranianos desaparecerá y volveremos a estar juntos como una sola familia, como un solo país. Es solo cuestión de tiempo. Y Ucrania cree que puede lograrlo: lograr la paz, la paz en todo su territorio. Ucrania es capaz de lograrlo”, declaró el presidente.

“Cuando escuchamos a diario del enemigo: ‘No hay Estado ni nación’, demostramos a diario lo contrario, demostramos que los ucranianos existen y que permanecerán en esta tierra, en esta plaza, donde dentro de 100 años se sentarán nuestras futuras generaciones. Y dentro de 100 años, celebrarán aquí el Día de la Independencia de Ucrania”, sostuvo.

“Necesitamos una paz justa. Nuestro futuro depende solo de nosotros. Y el mundo lo sabe. Y el mundo la respeta, respeta a Ucrania y la acepta como un igual. Ucrania realmente puede unir a los líderes mundiales en un solo día”, concluyó. (ANSA).