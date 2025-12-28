Ucrania: Trump escucha a Putin y recibe a Zelensky, "acuerdo cada vez más cerca"

"Algunos dirían que estamos al 95%, yo no sé el porcentaje, pero hemos hecho muchos progresos", dijo satisfecho el jefe de la Casa Blanca.

Sin embargo, admitió, quedan "uno o dos temas espinosos".

Entre estos, el Donbás. "Es una cuestión difícil. Tenemos posiciones diferentes con Rusia", reiteró Zelensky.

"No diría que hay un acuerdo en este punto, pero nos estamos acercando. Es un gran problema, pero estamos más cerca de lo que probablemente estábamos. Nos estamos moviendo en la dirección correcta", explicó el presidente estadounidense, respondiendo a quienes le preguntaban si había un acuerdo sobre el Donbás como zona de libre comercio.

Otro nudo que desatar, además de los territorios, es una posible tregua: "Estamos trabajando en ello, entiendo a Vladimir Putin en este punto", observó el magnate.

Durante la llamada con el jefe del Kremlin que precedió al bilateral con Zelensky, Washington y Moscú -informó el Kremlin- acordaron que una tregua solo prolongaría las hostilidades.

Otro tema aún sin resolver es el de la central nuclear de Zaporiyia: Trump y Putin hablaron de ello y el líder del Kremlin "está trabajando con Ucrania para que se abra. Es bueno en ese sentido", destacó el presidente estadounidense tras observar que Putin es "muy serio" en su deseo de paz.

Tanto Zelensky como el zar "quieren un acuerdo" y hay "elementos para lograrlo. Estamos en las fases finales de las conversaciones. O la guerra terminará o continuará por mucho tiempo", fue el análisis del magnate.

Por ahora, sin embargo, un encuentro a tres bandas parece difícil: "Será en el momento adecuado", observó Trump, informando que Rusia "ayudará" con la reconstrucción de Ucrania.

"Quieren que tenga éxito", explicó de nuevo el magnate.

Durante el cara a cara con Zelensky, Trump también se conectó con los líderes europeos. Europa tendrá un papel en las garantías de seguridad para Kiev: "Habrá un entendimiento sobre seguridad. Será un acuerdo sólido. Las naciones europeas están involucradas en esto", destacó Trump sin entrar en detalles.

A los líderes del Viejo Continente, Trump y Zelensky les ilustraron los resultados alcanzados en la negociación en curso e indicaron las cuestiones aún abiertas. Y el presidente hipotetizó -según lo referido por Zelensky- que podría recibirlos el próximo mes en la Casa Blanca.

Interviniendo en la llamada, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recordó la importancia de la cohesión entre socios en un momento en que el proceso negociador avanza y reiteró la necesidad de mantener la máxima convergencia en los temas que afectan los intereses vitales de Ucrania y sus socios europeos.

"Se han logrado progresos significativos, que hemos acogido con satisfacción. Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidar estos progresos. Fundamental para este esfuerzo es contar con garantías de seguridad inquebrantables desde el primer día", comentó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Para Zelensky, la visita a Mar-a-Lago -su primera, mientras que este año se reunió con Trump en siete ocasiones- fue una prueba crucial.

El presidente ucraniano llegó en chaqueta y se mostró sereno junto a Trump a pesar de las relaciones no siempre fáciles entre ambos, especialmente después del enfrentamiento de febrero en el Despacho Oval.

Esta vez, sin embargo, los tonos parecieron diferentes: el mandatario estadounidense lo elogió y lo calificó de valiente.

Zelensky se presentó ante Trump poniendo sobre la mesa la posibilidad de un referéndum sobre el plan de paz, una apertura considerada significativa ya que muestra cómo el presidente ucraniano ya no excluye concesiones territoriales. Y también se mostró dispuesto, en caso de acuerdo, a celebrar las primeras elecciones desde 2019 -una petición de Moscú apoyada por Trump- siempre que se garantice la seguridad.

Aperturas que el jefe de la Casa Blanca parece haber apreciado. De hecho, el magnate no descartó viajar a Ucrania o hablar directamente ante el parlamento de Kiev sobre el plan para poner fin a la guerra. Todavía no está claro si el plan de 20 puntos elaborado por Kiev y Washington obtendrá finalmente el visto bueno de Moscú: muchos siguen dudando que el Kremlin esté realmente interesado en terminar la guerra, como demuestran los incesantes ataques en Ucrania. Pero después de los progresos entre Trump y Zelensky, la pelota está en el campo de Putin.

