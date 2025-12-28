Ucrania: Trump escucha a Putin y recibe a Zelensky, "quieren el acuerdo"

"Estamos en las fases finales de las conversaciones. O la guerra terminará o continuará por mucho tiempo", declaró a las puertas del resort de Mar-a-Lago.

Una hora antes de recibir al líder ucraniano para su primera visita a Florida (en el séptimo encuentro entre ambos este año), Trump mantuvo una conversación telefónica "buena y muy constructiva" con Putin, a quien el magnate consideró "muy serio" respecto a la paz.

Los dos —informó el Kremlin— hablaron durante una hora y 15 minutos a petición de la Casa Blanca, y acordaron que una tregua solo prolongaría las hostilidades.

"Para poner fin definitivamente (al conflicto), Kiev debe, ante todo, tomar una decisión política valiente y responsable" sobre el Donbás, dijo el consejero presidencial ruso, Yuri Ushakov, ilustrando el contenido de la conversación entre Trump y Putin, quienes se comprometieron a mantenerse en contacto incluso después del encuentro con Zelensky.

En Mar-a-Lago, Zelensky llegó en chaqueta y apareció sereno junto a Trump a pesar de la relación no siempre fácil entre ambos, especialmente después del enfrentamiento de febrero en el Despacho Oval.

Esta vez, sin embargo, los tonos parecieron diferentes: el presidente estadounidense lo elogió y lo calificó de valiente.

"Hablaremos de las cuestiones territoriales", explicó Zelensky ante las cámaras, reiterando que el "90% del plan de paz de 20 puntos" está hecho. El último 10%, sin embargo, está resultando ser el más difícil. Quedan por resolver los nudos del territorio, el control de la central nuclear de Zaporiyia y las garantías de seguridad. Sobre este último punto, aunque sin entrar en detalles, Trump aseguró: "Habrá un acuerdo de seguridad. Será un acuerdo sólido. Las naciones europeas están involucradas en esto", observó, calificando de "fantásticos" a los líderes europeos actualizados sobre el encuentro.

El líder ucraniano ya había consultado con los aliados del Viejo Continente y con Canadá antes de aterrizar en Florida para definir los últimos detalles del encuentro con Trump.

Por el contrario, Rusia sigue arremetiendo contra Europa, con el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, quien, basándose en las acusaciones repetidas en varias ocasiones por Putin, calificó a los europeos como "el principal obstáculo para la paz".

Le hizo eco Kirill Dmitriev, el negociador de Putin: "Hoy es un día importante en el camino hacia la paz. Los belicistas y los estafadores deberían arrepentirse", escribió en su cuenta de la red social X.

Moscú lleva meses eludiendo al Viejo Continente y prefiere hablar única y exclusivamente con Trump. Con una economía de guerra aplastada por las sanciones, Rusia es consciente de que las relaciones con Estados Unidos son importantes para un relanzamiento.

Los acuerdos económicos son una de las piezas de un complicado rompecabezas sobre el que Trump y sus negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner presionan con fuerza, aunque las empresas americanas son escépticas sobre un posible retorno y sobre el potencial de Rusia.

Todavía no está claro si el plan de 20 puntos elaborado por Kiev y Washington finalmente obtendrá el visto bueno de Moscú: muchos siguen dudando que el Kremlin esté realmente interesado en poner fin a la guerra, como demuestran los incesantes ataques en Ucrania.

"Kiev también ha golpeado duro", respondió Trump a quienes le preguntaban sobre los recientes y fuertes ataques de Moscú.

El Kremlin sigue insistiendo en la retirada completa de los ucranianos del Donbás, mientras que Kiev presiona por una congelación de las líneas de batalla.

En busca de un compromiso, Estados Unidos propuso la creación de una zona económica libre si Ucrania abandona la zona, pero queda mucho por definir sobre cómo funcionaría en términos prácticos.

Zelensky también puso sobre la mesa la posibilidad de un referéndum sobre el plan de paz, en una apertura considerada significativa, ya que muestra cómo el presidente ucraniano ya no excluye concesiones territoriales. Y también se declaró dispuesto, en caso de acuerdo, a las primeras elecciones desde 2019 —una petición de Moscú apoyada por Trump— siempre que se garantice la seguridad. Apertura y concesiones para devolver la pelota al campo de Putin y alejarlo de Trump. (ANSA).