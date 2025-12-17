Ucrania: Trump evalúa nuevas sanciones a la energía rusa

Lo informaron fuentes al tanto de las discusiones citadas por Bloomberg.

De acuerdo con esas fuentes, las medidas podrían anunciarse en los próximos días si el presidente ruso, Vladimir Putin, rechaza un eventual acuerdo de paz impulsado por Washington. Las sanciones apuntarían a reducir los ingresos que Rusia obtiene de las exportaciones de energía, una de las principales fuentes de financiamiento del Estado ruso.

El paquete en estudio incluiría restricciones adicionales contra empresas energéticas rusas, así como contra buques utilizados para transportar petróleo ruso fuera de los canales tradicionales, conocidos como la denominada "flota en la sombra". También se evaluarían sanciones contra intermediarios y entidades financieras que facilitan esas operaciones.

Estados Unidos ya aplicó sanciones previas a grandes compañías energéticas rusas y a su red logística, pero funcionarios estadounidenses consideran que aún existen mecanismos que permiten a Moscú sostener sus exportaciones de crudo y derivados, pese a las restricciones vigentes.

Según analistas del sector, un endurecimiento de las sanciones energéticas podría impactar directamente en los ingresos fiscales de Rusia, en un contexto en el que los precios internacionales del petróleo se mantienen relativamente contenidos y el acceso a mercados y seguros internacionales continúa siendo un factor clave.

Las conversaciones sobre las nuevas medidas involucran a altos funcionarios del Departamento del Tesoro y a representantes diplomáticos estadounidenses, en coordinación con aliados europeos. No obstante, fuentes citadas por medios internacionales advierten que el alcance final de las sanciones dependerá de la evolución del frente diplomático y de la respuesta de Moscú a las propuestas de negociación.

Hasta el momento, la Casa Blanca no realizó comentarios oficiales, mientras que el Kremlin reiteró en distintas oportunidades que considera ilegítimas las sanciones occidentales y que continuará defendiendo sus intereses energéticos en los mercados internacionales.

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos y la Unión Europea aplicaron múltiples rondas de sanciones económicas contra Rusia, con especial foco en su sector energético, principal fuente de ingresos del Kremlin. Las medidas incluyeron topes al precio del petróleo ruso, restricciones al acceso a seguros marítimos, sanciones a empresas estatales y limitaciones al financiamiento internacional.

Pese a esas restricciones, Moscú logró sostener parte de sus exportaciones mediante el uso de una "flota en la sombra" de petroleros, ventas a países fuera del bloque occidental y mecanismos financieros alternativos. Washington considera que esos ingresos continúan alimentando el esfuerzo bélico ruso.

Durante su actual mandato, el presidente Trump mantuvo una postura ambivalente frente a Rusia, combinando mensajes de presión económica con intentos de abrir canales de negociación.

En este contexto, las nuevas sanciones en evaluación buscan reforzar la capacidad de presión de Estados Unidos en la mesa diplomática y forzar avances hacia un acuerdo de paz. (ANSA).