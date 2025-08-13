Ucrania: Trump, gran conversación con Zelensky y Europa

“Si después del viernes, Putin no acepta detener la guerra en Ucrania, enfrentará graves consecuencias”, declaró Trump.

“Si la primera reunión con Putin sale bien, pronto habrá una segunda reunión con Putin y Zelenski, a la que asistiré si así lo desean”, añadió durante un discurso en el Kennedy Center de Washington DC.

“Esta primera reunión es preparatoria”, añadió el presidente, quien aseguró que está convencido de poder convencer a Putin de que deje de atacar a los civiles ucranianos.

“He tenido esa conversación con él”, dijo Trump. “He tenido muchas buenas conversaciones con él, y luego voy a casa y veo que un cohete golpeó un hogar de ancianos, o un cohete golpeó un edificio de apartamentos y la gente está muerta en las calles”.

Durante su campaña, Trump dijo repetidamente que si fuera elegido terminaría la guerra en Ucrania en 24 horas.

Trump dijo, al responder a las preguntas de los periodistas en el Centro Kennedy, que hay una “muy buena posibilidad” de que se reúna con Putin por segunda vez después de su cumbre en Anchorage, Alaska, programada para el viernes.

“Hay una muy buena posibilidad de que vayamos a tener una segunda reunión, que será más productiva que la primera, porque la primera es que voy a averiguar dónde estamos y qué estamos haciendo”, dijo Trump.

Trump dijo sobre su llamada virtual de esta mañana con Zelenski y los líderes europeos que la califica con “10 sobre 10”.

“Tuvimos una muy buena llamada. l (Zelenski) estaba en la llamada. El presidente Zelenski estaba en la llamada. Lo calificaría con un 10. Ya sabes, muy, muy amigable”, dijo Trump.

Dijo de nuevo que llamará a Zelenski inmediatamente después de su reunión con Putin.

El vicepresidente JD Vance, por su parte, aseguró al presidente Zelenski y a los aliados europeos durante la llamada de hoy que Estados Unidos no negociaría con Rusia sobre una solución para la guerra en Ucrania sin Ucrania o Europa. Lo revelaron dos funcionarios del gobierno alemán involucrados en la llamada que pidieron anonimato para discutir asuntos diplomáticos delicados. (ANSA).