Ucrania: Trump habla con Putin y ataca a Zelensky

No es un buen presagio para los encuentros anunciados para el próximo fin de semana entre Zelensky y delegaciones ucraniana y estadounidense en Washington sobre el proceso de paz.

Además, el magnate informó que volvió a hablar con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras la conversación telefónica que tuvo con él el pasado lunes, mientras recibía en la Casa Blanca al líder de Ucrania y a otros países europeos.

“Tuvimos una buena conversación, todas nuestras conversaciones son buenas”, enfatizó.

Solo unas horas antes, Zelensky había polemizado con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien el 28 de febrero había iniciado el famoso altercado en el Despacho Oval y que el domingo reconoció al presidente ruso haber hecho “concesiones importantes a Trump por primera vez en tres años y medio” de conflicto.

Rusia, añadió Vance, se mostró “muy flexible en algunas de sus demandas fundamentales”.

Según el presidente ucraniano, esto no es más que falso.

“En cuanto a las concesiones de Rusia, no sé nada. No creo que lo que dice la parte rusa, que están dispuestos a no continuar ocupando Ucrania, sean concesiones. No creo que sean concesiones el hecho de que nos ofrecen retirarnos de territorios que Rusia no controla”.

Y luego recordó de manera polémica que fue precisamente Estados Unidos “el que propuso, el 7 de marzo”, un alto el fuego, que ahora Trump considera innecesario para iniciar las negociaciones de paz.

Nada logró frenar el nuevo ataque de Trump hacia Zelensky, ni siquiera el hecho de que en las mismas horas el líder ucraniano tuviera programado un encuentro con el enviado especial del presidente estadounidense para Ucrania, Keith Kellogg, en vista de las conversaciones en Washington.

“No gastaremos más un solo centavo en Ucrania, tratamos con la OTAN y no con Ucrania”, afirmó el inquilino de la Casa Blanca, reiterando lo que dijo el mes pasado, es decir, que las armas estadounidenses que se envíen a Kiev deberían ser pagadas a partir de ahora por los países europeos.

Antes, Zelensky -añadió- “cada vez que salía de la Casa Blanca se llevaba millones de dólares”.

En cuanto a las dificultades para organizar la cumbre entre los presidentes ucraniano y ruso, Trump las desestimó diciendo que “Putin no quiere encontrarse con Zelensky porque no le gusta”.

Y, de todos modos, "la guerra en Ucrania se ha revelado como un enfrentamiento de personalidades".

Preocupante para Kiev y los países europeos es también la afirmación de Trump según la cual hasta ahora no se discutieron garantías de seguridad específicas para Kiev, aunque Estados Unidos estará presente para ello.

Palabras que contrastan con las de fuentes europeas cercanas a las negociaciones, que indican que en los últimos diez días Estados Unidos se centró en este tema y registró "progresos significativos".

Por su parte, el portavoz de la cancillería alemana, Stefan Kornelius, advirtió que "serán necesarias largas negociaciones" para alcanzar la paz, dada la "complejidad" del enfrentamiento.

"La guerra en Ucrania no se cerrará en una semana", insistió el vocero.

Mientras tanto, China desmintió rotundamente una noticia de Welt am Sonntag, que citando fuentes diplomáticas europeas había escrito que Pekín estaría dispuesto a enviar fuerzas de mantenimiento de la paz a Ucrania bajo mandato de la ONU.

"Las noticias en cuestión no son verdaderas", afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun.

En el terreno, finalmente, el Ministerio de Defensa de Moscú reivindicó la conquista de otro pueblo en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, que no está entre los cuatro reclamados por Rusia junto con Crimea, que fue anexada en 2014. (ANSA).