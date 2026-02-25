Ucrania: Trump habla con Zelensky, nueva reunión en Ginebra para el desestancamiento

Veinticuatro horas después, el presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, como reveló Axios

Este intercambio se produce antes de una reunión bilateral planificada entre Ucrania y Estados Unidos en Ginebra, donde estarán Steve Witkoff y Jared Kushner, representantes de Trump para las crisis internacionales, y Rustem Umerov, el jefe negociador de Ucrania

Esta reunión podría ser un preludio a un nuevo encuentro trilateral que también está previsto en Ginebra, con la parte rusa

Los últimos dos rondas de negociación han resultado en un estancamiento, pero la llamada de Trump podría indicar un posible avance en las negociaciones

El tono y los resultados de la llamada entre Trump y Zelensky no están completamente claros. Ucrania mantiene una firme posición sobre los territorios, negándose a ceder el Donbass y Zaporiyia, como exige Moscú con el apoyo de Washington

En Bruselas, se considera que la cuestión territorial es un tema que solo le corresponde decidir a Zelensky

Sin embargo, la Unión Europea está dispuesta a intervenir en una segunda fase de las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la UE, las sanciones a Moscú y garantías de seguridad

Aún no se confirmó un nuevo round de negociaciones entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia

Mientras tanto, en la reunión con motivo del cuarto aniversario de la guerra, la Coalición de Voluntariosos reiteró su disposición a ofrecer "sólidas garantías" a Kiev

Fuentes que asistieron a la reunión indicaron que la Coalición está formando un nuevo formato de colaboración que incluye a Europa, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Australia, donde Estados Unidos es esencial, aunque no la parte más integral

Ursula von der Leyen y Antonio Costa participaron desde Kiev en un trilateral con Zelensky centrado en temas de energía y reformas para la adhesión

Sin embargo, un obstáculo importante es Viktor Orban, el primer ministro de Hungría, quien detuvo un préstamo de 90.000 millones de euros, desafiando una decisión tomada en diciembre por los 27 miembros de la UE

Esta situación se perfila como uno de los principales temas en las próximas semanas

La UE facilitará suministros de petróleo alternativos para Hungría mientras el oleoducto Druzhba esté fuera de uso, pero seguirá adelante con el préstamo a Kiev, con el objetivo de concretar el desembolso antes de la cumbre de la UE en marzo, sin esperar las elecciones en Hungría del 12 de abril

Estas elecciones son cruciales para Orban y, en general, para Europa, y se espera que él intensifique sus críticas a Bruselas y a Kiev. Según el instituto demoscópico Median, la oposición liderada por Peter Magyar tendría un 55% de apoyo, 20 puntos por encima de Fidesz, lo que sugiere un cambio político significativo en el país. (ANSA)