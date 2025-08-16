Ucrania: Trump hablará con Zelensky de intercambio de territorio

Así lo informó el diario The New York Times, citando fuentes que afirman que líderes europeos fueron invitados a asistir el lunes.

“Trump declaró a los líderes europeos que apoya un plan para poner fin a la guerra en Ucrania cediendo territorio no conquistado a Rusia en lugar de intentar un alto el fuego”, escribió The New York Times.

Tras su reunión con Vladimir Putin, Trump abandonó su llamado a un alto el fuego inmediato y, según informa The New York Times, ahora cree que se puede negociar un tratado de paz rápido, siempre que Zelensky acepte ceder el resto del Donbás, incluidas las zonas no ocupadas por los rusos.

A cambio, Putin ofreció un alto el fuego en el resto de Ucrania, en las líneas de batalla actuales, y una promesa escrita de no volver a atacar a Ucrania ni a ningún otro país europeo.

Durante la llamada con los europeos, Trump no mencionó la imposición de sanciones ni presiones económicas a Rusia. (ANSA).