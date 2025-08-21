Ucrania: Trump, imposible ganar una guerra sin atacar

“Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar al país invasor. Es como un gran equipo con una defensa fantástica, pero incapaz de atacar. ¡No hay posibilidad de ganar!”, escribió Trump en su red Social Truth.

“Y así fue con Ucrania y Rusia. El corrupto e incompetente Joe Biden no permitió que Ucrania atacara, solo que se defendiera, ¿y cómo sucedió eso?”, atacó el presidente estadounidense, reiterando que “esta es una guerra que nunca habría ocurrido si yo fuera presidente”.

Trump agregó que “se avecinan tiempos interesantes”.

Según funcionarios de la Casa Blanca, citados por The Guardian, Trump ha decidido retirarse de la mediación entre Rusia y Ucrania y quiere que Moscú y Kiev organicen una reunión entre sus líderes sin intervenir directamente por ahora.

En una entrevista con el presentador de televisión Mark Levin el martes, el presidente había afirmado que creía que habría sido mejor que Putin y Zelenski se reunieran sin él inicialmente.

Un alto funcionario estadounidense calificó la nueva postura del magnate como una especie de “actitud expectante”, a pesar de estar presionado para que el presidente ucraniano y el ruso se reúnan antes de una posible reunión trilateral que involucre a los Estados Unidos.

Esta semana Trump descartó el envío de tropas terrestres estadounidenses a Ucrania, pero dijo que se podría dar apoyo aéreo como parte de las garantías de seguridad.

Por el lado de Rusia, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, denunció hoy un “complot” de países europeos para intentar obstaculizar el proceso de paz en Ucrania, y expresó su esperanza de que “esta aventura fracase”.

“Incluso analistas y observadores extranjeros, al describir la situación actual y la actividad sin precedentes de los representantes europeos, llegan a la misma conclusión: que el objetivo es subvertir la agenda, centrada en eliminar las causas profundas [de la crisis ucraniana] y así lograr una solución sostenible, y trasladar todo al plano de garantizar la seguridad de Ucrania sin la participación de la Federación Rusa”, declaró Lavrov, citado por Tass.

Añadió que “todo esto lo hacen ignorando los intereses rusos y enfatizando la necesidad de proteger a Ucrania de futuros ataques. Así que espero sinceramente que esta conspiración, esta aventura, fracase.

Y continuaremos siguiendo el rumbo que los presidentes de Rusia y Estados Unidos acordaron claramente en la reunión de Alaska y durante los contactos telefónicos posteriores".

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky, por su parte, dijo hoy que Ucrania espera un rápido progreso en las garantías de seguridad que sus aliados podrían proporcionar en un acuerdo de paz con Rusia.

Después de que Rusia lanzara uno de sus mayores ataques aéreos del año durante la noche, Zelenskyy dijo el jueves que "todavía no hay ninguna señal de Moscú de que realmente tuvieran la intención de participar en negociaciones sustantivas y poner fin a esta guerra". (ANSA).