LA NACION

Ucrania: Trump informa a Zelenski y otros líderes europeos de la cumbre en Alaska con Putin

Trump informa a Zelenski y otros líderes europeos de la cumbre en Alaska con Putin

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Ucrania: Trump informa a Zelenski y otros líderes europeos de la cumbre en Alaska con Putin
Ucrania: Trump informa a Zelenski y otros líderes europeos de la cumbre en Alaska con PutinManuel Balce Ceneta - AP

MADRID, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado este viernes de madrugada por teléfono con su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, y con otros líderes europeos para informarles de la reunión mantenida en Alaska con el mandatario ruso, Vladimir Putin. La llamada ha durado más de una hora y en ella también han participado los líderes con los que Trump ya había hablado el miércoles, en una reunión telemática previa al cara a cara que finalmente ha tenido lugar en Anchorage y que ha concluido sin acuerdos. Así, al margen de los jefes de Estado y de Gobierno de países como Reino Unido, Francia y Alemania, a este segundo contacto se han sumado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, según una portavoz comunitaria.

LA NACION
Más leídas
  1. Alerta por ciclogénesis, cambio de temperaturas y fuertes lluvias este viernes 15 de agosto
    1

    Pronóstico del tiempo: alerta por ciclogénesis, cambio de temperaturas y fuertes lluvias este viernes 15 de agosto

  2. Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión
    2

    Julieta Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Claudio Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión

  3. Trump y Putin se elogiaron, pero no hubo acuerdo sobre Ucrania
    3

    Donald Trump y Vladimir Putin se elogiaron, pero no hubo acuerdo sobre Ucrania

  4. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este viernes 15 de agosto?
    4

    Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 15 de agosto

Cargando banners ...