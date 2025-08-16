Ucrania: Trump informa a Zelenski y otros líderes europeos de la cumbre en Alaska con Putin
MADRID, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado este viernes de madrugada por teléfono con su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, y con otros líderes europeos para informarles de la reunión mantenida en Alaska con el mandatario ruso, Vladimir Putin. La llamada ha durado más de una hora y en ella también han participado los líderes con los que Trump ya había hablado el miércoles, en una reunión telemática previa al cara a cara que finalmente ha tenido lugar en Anchorage y que ha concluido sin acuerdos. Así, al margen de los jefes de Estado y de Gobierno de países como Reino Unido, Francia y Alemania, a este segundo contacto se han sumado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, según una portavoz comunitaria.
