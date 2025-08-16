Ucrania: Trump informó a líderes UE de resultados de cumbre
Lo reveló un portavoz de la Comisión Europea
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
A la reunión informativa con Trump asistieron la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el ministro de Asuntos Exteriores finlandés, Alexander Stubb; el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Karol Nawrocki; el primer ministro británico, Keir Starmer; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff.
A la siguiente reunión a nivel europeo, que todavía está en curso, asistieron Von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, Meloni, Macron, Merz, Stubb, el primer ministro polaco Tusk, Starmer y Rutte. (ANSA).
