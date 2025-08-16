Ucrania: Trump, la cumbre con Putin fue 10 de 10

“Puedo decirte que la reunión fue muy cálida”, dijo Trump al presentador de Fox News, Sean Hannity, en una entrevista exclusiva horas después de la cumbre con Putin, en Anchorage.

“Sabes, es un tipo fuerte, es muy duro en todo eso, pero la reunión fue muy cálida entre dos países muy importantes, y es muy bueno cuando se llevan bien. Creo que estamos muy cerca de un acuerdo. Ahora mira, Ucrania tiene que estar de acuerdo”, aclaró el magnate en el programa "Hannity".

“Hubo muchos, muchos puntos en los que estuvimos de acuerdo, la mayoría de ellos, diría yo”, dijo Trump. “Hemos hecho algunos avances. Entonces, no hay trato hasta que haya un trato”.

Trump le dijo a "Hannity" que ambos hablaron "muy sinceramente", y cree que Putin "quiere ver [un trato] hecho".

En la entrevista, Trump dijo que aconsejará al presidente ucraniano Volodimir Zelensky que "haga un trato".

“Están luchando contra una gran máquina de guerra, y nosotros, creo, estamos cerca de un acuerdo, pero no me gusta decirlo. Siempre digo, si estoy muy cerca, digo 50-50 porque pueden pasar tantas cosas. Pero creo que al presidente Putin le gustaría resolver el problema, y fue un problema que nunca debería haber ocurrido. Esto fue una guerra. Todas esas familias han perdido a alguien”, subrayó.

“Ahora, realmente depende del presidente Zelensky hacerlo, y también diría que las naciones europeas tienen que involucrarse un poco, pero depende del presidente Zelensky... y si quieren, estaré en esa próxima reunión”, dijo. “Van a organizar una reunión ahora entre el presidente Zelensky y el presidente Putin y yo, supongo. Sabes, no pregunté al respecto... pero quiero asegurarme de que se haga y que tengamos una buena oportunidad de hacerlo”.

“Si resolvemos esto, este habrá sido un gran día porque vamos a salvar muchas vidas”, dijo.

Los dos líderes mundiales se reunieron en Alaska el viernes por la tarde con la esperanza de trabajar pacíficamente para poner fin a la guerra en Ucrania.

Ya a bordo del Air Force One, el presidente Trump dijo que se había reunido con el líder ruso para "salvar muchas vidas" y expresó sus esperanzas de un alto el fuego en el futuro. El comandante en jefe informó más tarde que la cumbre fue "extremadamente productiva", pero que "todavía no estaban allí" para poner fin al conflicto.

El presidente ruso Vladimir Putin expresó sentimientos similares, añadiendo que la cumbre fue una "atmósfera constructiva de respeto mutuo". (Ansa).