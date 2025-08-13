Ucrania: Trump lanza advertencia a Putin, "detén la guerra"

Trump hizo estas declaraciones a dos días del encuentro que mantendrá este viernes con el líder ruso, tras consultas realizadas con líderes europeos y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien calificó la situación de "voto 10".

El encuentro en Alaska con Putin será "preparatorio" para la posible continuación de las negociaciones de paz, añadió Trump.

Si todo va bien, anunció, "habrá un segundo encuentro pronto con Putin y Zelensky, en el que también participaré si ellos lo desean".

Los líderes europeos, con diversas opiniones, se mostraron satisfechos con las garantías de Trump, especialmente en cuanto a que ningún intercambio territorial con Rusia ocurra sin la decisión de Kiev.

Sin embargo, Moscú respondió con frialdad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia declaró que su "posición de principio" sobre la paz en Ucrania permanece "inalterada" respecto a lo anunciado por Putin el año pasado: retirada de las tropas ucranianas de las cuatro regiones reclamadas por Moscú (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón) y la renuncia de Kiev a entrar en la OTAN.

Un portavoz ruso, Alexei Fadeyev, calificó las consultas "solicitadas por los europeos" a Trump como "una acción insignificante desde el punto de vista político y práctico", añadiendo que la Unión Europea está "saboteando" los esfuerzos diplomáticos.

Preocupado por su exclusión del encuentro del viernes, Zelensky lo calificó de "victoria personal" para Putin, una afirmación rechazada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

"Un encuentro es para aclarar posiciones y tomar decisiones", subrayó Rubio, quien también tuvo una conversación con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serghei Lavrov.

"Ambos lados confirmaron su compromiso de garantizar el éxito del evento", afirmó el Departamento de Estado.

Trump, por su parte, reiteró su deseo de que "la guerra termine", pero no se pronunció sobre lo que dirá a Putin.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, expresó su confianza en que Trump seguirá la línea europea, señalando tres objetivos clave: un alto el fuego, que solo Ucrania negocie sobre su propio futuro, y la disposición de Estados Unidos a colaborar con Europa en la seguridad tras alcanzar una paz justa y duradera para Ucrania.

El presidente francés, Emmanuel Macron, adoptó un enfoque más cauteloso, indicando que la conversación con Trump permitió aclarar intenciones y expresar expectativas.

"Nosotros -añadió Macron- queremos que todo aquello que respecta a Ucrania sea con Ucrania".

Sobre los contenidos, el más explícito fue el canciller alemán, Friedrich Merz, según el cual Ucrania está dispuesta a "negociar sobre cuestiones territoriales", pero "el reconocimiento legal de la ocupación rusa no está en discusión".

Esto sugiere posibles cesiones territoriales, pero sin que sean reconocidos oficialmente como rusos.

Y por consiguiente, Macron también afirmó que "las cuestiones territoriales serán negociadas solo por el presidente ucraniano, estas son las posiciones que nosotros apoyamos".

Sobre la neutralidad ucraniana, que forma parte de las demandas rusas, Zelensky insistió que "Rusia no puede vetar lo que Ucrania quiere hacer con relación a su presencia en la Unión Europea y la OTAN".

Mientras tanto, Rusia intensifica su ofensiva en el este de Ucrania para consolidar sus posiciones antes de la cumbre.

El Ministerio de Defensa ruso reclamó la conquista de dos nuevos pueblos en la región de Donetsk, donde el gobernador ucraniano ordenó la evacuación obligatoria de familias con niños de varias localidades.

Según un análisis de la prensa internacional basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), el ejército ruso logró su mayor avance en 24 horas en más de un año, controlando 110 kilómetros cuadrados adicionales.

Zelensky, por su parte, afirmó que las fuerzas ucranianas liberaron hasta ahora 6 de los 18 pueblos ocupados por los rusos en la región norteña de Sumy.

(ANSA).