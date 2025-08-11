Ucrania: Trump, le diré a Putin que ponga fin a la guerra

Cuando le preguntaron, en rueda de prensa, por qué estaba tan confiado, respondió: "Porque eso es lo que hago. Hago tratos".

"Hablaré con los europeos y los ucranianos inmediatamente después" de la reunión y aseguró que Volodímir Zelenski no asistirá a la reunión del viernes.

"No me corresponde llegar a un acuerdo" entre Rusia y Ucrania, añadió luego. "Voy a analizar los parámetros. Podría irme y desearle buena suerte, y ahí terminaría todo. Veremos qué tiene Putin en mente", añadió el magnate.

"La próxima reunión será entre Zelenski y Putin, o entre Zelenski, Putin y yo. Estaré allí si es necesario, pero quiero organizar una reunión entre los dos líderes. Quieren reunirlos en una sala", apuntó Trump.

"Habrá un intercambio de territorio; lo sé por Rusia" y afirmó estar "molesto" por las declaraciones de Zelenski sobre su negativa a ceder territorio. "Me gustaría ver un alto el fuego muy pronto", insistió. (ANSA).