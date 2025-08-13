Ucrania: Trump, "los europeos también quieren la paz"

“Hablaré pronto con los líderes europeos. Son gente fantástica que quiere ver un acuerdo” sobre la guerra en Ucrania, escribió el presidente Trump en su red social Truth.

Trump subrayó además que “los medios están siendo muy injustos con mi reunión con (Vladimir) Putin”.

“Citan a perdedores despedidos y a gente estúpida como John Bolton, quien dijo que, aunque la reunión fue en suelo estadounidense, ‘Putin ya ganó’. ¿Qué está diciendo? Estamos ganando en todo”, escribió Trump en Truth.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anticipó que la cumbre entre Trump y Putin será “un ejercicio de escucha”.

Trump tiene “un profundo respeto por todas las partes involucradas en este conflicto”, dijo Leavitt, describiendo la guerra como algo que “estalló” entre Rusia y Ucrania, en lugar de caracterizarla como una invasión no provocada.

“Creo que el presidente de los Estados Unidos entrando en la habitación con el presidente de Rusia, sentado cara a cara, en lugar de hablar por teléfono, le dará a este presidente la mejor indicación de cómo terminar esta guerra y hacia dónde se dirige”, agregó la vocera.

A pesar de que la invasión de Rusia les afecta más directamente, las potencias europeas y Ucrania no han sido invitadas a la cumbre Trump-Putin en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson de Anchorage. Hay una creciente alarma en Europa ante la posibilidad de que Washington y Moscú lleguen a un acuerdo desastroso para Ucrania y la vulnerabilidad del continente a un futuro ataque ruso.

El secretario de Estado Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov hablaron por teléfono el martes mientras continuaban los preparativos. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo sobre la llamada que “ambas partes confirmaron su compromiso con un evento exitoso”.

Zelensky, por su parte, expresó este miércoles que el presidente Putin no muestra “ninguna señal” de que tenga la intención de poner fin a la guerra de Moscú contra Ucrania.

“Debemos aprender de la experiencia de Ucrania, nuestros socios, para evitar el engaño de Rusia”, dijo Zelensky en un comunicado en redes sociales.

“Nuestros esfuerzos coordinados y medidas conjuntas, de Ucrania, Estados Unidos, Europa, todos los países que quieren la paz, definitivamente pueden obligar a Rusia a hacer la paz”, agregó el ucraniano, que no fue invitado a la cumbre del viernes. (ANSA).