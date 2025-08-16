Ucrania: Trump no logra la tregua, "Putin quiere el Donbas"

El presidente estadounidense informó a Putin sobre el contenido de su reunión de casi tres horas a Volodymyr Zelensky y a los líderes europeos. Fue una "llamada telefónica difícil", según informaron fuentes a Axios, durante la cual Trump afirmó apoyar un plan para poner fin a la guerra en Ucrania cediendo territorio no conquistado a Rusia en lugar de intentar un alto el fuego.

Explicó que Putin le había dicho claramente que podía conquistar todo el Donbás si quería. Sin embargo, para disipar los temores, Trump ofreció garantías para la seguridad de Ucrania, comenzando con una medida similar al Artículo 5 de la OTAN. Aunque en el caso de Kiev, el mecanismo no operaría bajo el paraguas de la alianza transatlántica.

Trump y Zelensky discutirán el plan directamente en la Casa Blanca el lunes. Los europeos también han sido invitados a la reunión. Aunque se opone a la transferencia de territorios, el líder ucraniano viajará a Washington dispuesto a negociar.

Zelensky, según rumores, se opone a la petición de Putin de ceder Donetsk y Lugansk a cambio de congelar las líneas de batalla en las regiones meridionales de Jersón y Zaporiyia.

Sin embargo, en la Casa Blanca, el presidente ucraniano está dispuesto a dialogar sobre los territorios, un tema que está dispuesto a abordar incluso en una reunión trilateral con Trump y Putin. Dicha cumbre podría celebrarse si la reunión bilateral resulta exitosa.

Sin embargo, es probable que la reunión de Zelensky con Trump sea difícil, y no solo por la sensibilidad de los temas a tratar. Las relaciones entre ambos siempre han sido inestables, y el recuerdo del "enfrentamiento" en el Despacho Oval en febrero aún está fresco en sus mentes. Para Zelenski, no hubo —y probablemente tampoco habrá— la alfombra roja desplegada para Putin en Anchorage, ni las palabras halagadoras del enfoque "showman" de Trump hacia el líder del Kremlin, con un apretón de manos, un B-2 en vuelo y cumplidos.

"Rusia es una gran potencia", dijo el presidente tras la reunión con el zar. A Zelenski en febrero, en cambio, le dijo: "No tienes las cartas".

En la Casa Blanca, Zelensky (y quizás los europeos, si deciden asistir tras otra reunión de los Willing -la coalición de los "voluntarios"-, a la que también asistirá Giorgia Meloni) intentarán comprender qué llevó al presidente estadounidense a cambiar de opinión sobre el alto el fuego, que había acordado con los europeos.

El magnate, de hecho, entró en la reunión diciendo que no estaría contento si no había una tregua inmediata. Pero se marchó "abrazando" la postura de Putin.

El líder del Kremlin se ha opuesto sistemáticamente a un alto el fuego, prefiriendo un acuerdo de paz capaz de abordar —como también declaró junto a Trump— las "causas fundamentales" del conflicto, que para el zar incluyen la existencia de una Ucrania independiente y soberana alineada con Occidente.

Buscar la paz directamente también beneficia a Rusia, ya que le permite continuar la guerra mientras se negocia una solución integral.

Para la paz, Putin ha pedido no solo territorio, sino también que el ruso sea el idioma oficial en Ucrania y seguridad para la Iglesia Ortodoxa. Los europeos escucharon estas peticiones de Trump antes de reafirmar su apoyo a Kiev y su compromiso de continuar la represión contra Moscú, incluso con nuevas sanciones, si el conflicto continúa.

Sin embargo, Trump ha dejado de lado las sanciones por el momento: a pesar de haberlas planteado en varias ocasiones, el presidente ha declarado claramente que ya no se están discutiendo, al igual que la posibilidad de aranceles secundarios contra los compradores de petróleo ruso.

Una medida para ganar tiempo y ver si su entendimiento con Putin —que el habitualmente locuaz Trump no ha revelado directamente— se traduce en algo concreto. "No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo", declaró el presidente, aconsejando a Zelenski que llegara a un acuerdo, lo que, en la práctica, depositó toda la responsabilidad de la decisión sobre el líder ucraniano.

"Aunque Alaska no fuera Yalta 2.0", como señaló el ex embajador estadounidense en Rusia, Michael McFaul, Trump, según los observadores, ha caído en la trampa de Putin y, como pretendía el líder del Kremlin, está dispuesto a convertir a Zelenski (y a los europeos) en el chivo expiatorio de cualquier acuerdo de paz que el ruso esté dispuesto a firmar. (ANSA).