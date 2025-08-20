Ucrania: Trump, presionado y en medio de un dilema moral

Trump está convencido de que puede romper el punto muerto entre ambos líderes, en guerra desde febrero de 2022, con una cumbre que podría ayudar a poner fin al conflicto bélico que tiene en tensión a toda Europa.

Algunos líderes europeos sostienen que no debería tener lugar una reunión de este tipo antes de que Rusia acepte un alto el fuego. Muchos analistas dudan de que Putin realmente acepte reunirse con Zelensky. E incluso si lo hace, está el tema de dónde celebrar las negociaciones, dado que el líder del Kremlin se enfrenta a una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI).

Trump reveló el lunes que llamó al líder ruso "para comenzar los arreglos" durante su reunión en la Casa Blanca con Zelensky y un grupo de líderes europeos.

Al día siguiente, Trump reforzó su presión en una entrevista en "Fox & Friends", subrayando que esperaba que "Putin fuera bueno".

"Lo arreglé con Putin y Zelensky, y ya sabes, ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Estamos a 7000 millas de distancia (11.300 kilómetros)", dijo el magnate.

Sin embargo, en medio del fervor en la Casa Blanca, desde Moscú le están echando agua fría al fervor.

"No rechazamos ningún formato: ni bilateral ni trilateral", dijo el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, quien advirtió que cualquier cumbre tendría que prepararse "paso a paso, gradualmente, pasando por todos los pasos necesarios".

Lavrov, hablando con el canal de televisión estatal Rossiya-24, agregó que "los contactos que involucren a altos funcionarios deben prepararse con el máximo cuidado".

Zelensky dijo que está "listo" para reunirse con Putin, pero no está claro dónde se llevaría a cabo tal reunión.

Precisamente la cuestión de dónde celebrar la reunión se presenta como un obstáculo.

Putin se enfrenta a una orden de arresto, emitida por la CPI en 2023, por el presunto crimen de guerra de deportar ilegalmente a niños ucranianos. Eso obliga a los 125 países que son parte de la corte bajo el Estatuto de Roma a arrestar al líder ruso y transferirlo a La Haya para que lo juzguen si pone un pie en su territorio.

Moscú ha negado repetidamente las acusaciones de que sus fuerzas han cometido atrocidades en Ucrania, y el Kremlin calificó la decisión judicial como "nula y sin efecto".

Trump dijo el lunes que la ubicación se estaba "por determinar", y la búsqueda de un lugar neutral ya se ha convertido en su objetivo.

La Casa Blanca está buscando activamente asegurar un lugar y una fecha de reunión, dijo un alto funcionario de la administración a NBC News.

La capital húngara, Budapest, y Ginebra en Suiza han estado entre los sitios discutidos, dijo el funcionario. Además, varias naciones se han ofrecido a ser anfitrionas. (ANSA).