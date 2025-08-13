Ucrania: Trump - Putin, ansiedades y los fantasmas de 2018

Sin embargo, el recuerdo del primer combate, celebrado en Helsinki en 2018, no juega a favor del magnate: el zar lo aplastó, aprovechando dos horas de conversaciones privadas antes de abrir las puertas a las delegaciones. Y entonces, había mucho menos en juego que ahora.

En la antigua Alaska rusa (una elección extraña, pues la propaganda del Kremlin lleva días presentando iglesias ortodoxas y la antigua toponimia cirílica), el plato fuerte será Ucrania, especialmente los ingredientes de una posible paz. Queda por ver qué tan atractiva será para Kiev y Europa.

Al margen, el Ártico. El campo de juego se está convirtiendo cada vez más en un terreno de juego para las grandes potencias, incluida China. Por otro lado, Moscú ha insistido durante mucho tiempo en que Rusia y Estados Unidos tienen una responsabilidad "especial" en la gestión de los asuntos globales, con las armas en la mano.

Rusia, recordemos, posee el mayor arsenal nuclear del mundo, ha invertido considerablemente en misiles hipersónicos modernos y ha renovado su flota de submarinos estratégicos. Es probable que Putin le diga a Trump que la red de tratados de desarme construida entre las décadas de 1970 y 1980 ya no existe: el Nuevo Tratado START, el último tratado de control de armas nucleares restante entre Estados Unidos y Rusia, expira el 5 de febrero de 2026.

La insistencia de Putin en este punto tiene un doble propósito: ampliar el contexto de la cuestión ucraniana y, por lo tanto, diluirla, y evitar una nueva carrera armamentística, que destrozó a la URSS. Además, también busca que se reconozca en general el estatus de Rusia como potencia internacional.

Trump parece inclinado a mezclar los temas, con varias referencias en los últimos meses a la "cooperación económica", en un caso específicamente referido al Ártico. Si bien la reunión de Helsinki de 2018 estuvo dominada por el Russiagate —durante una conferencia de prensa, en medio de otra pulla a los hackers rusos, Putin soltó: "Sí, ordené que Trump saliera elegido porque nos prometió buenas relaciones, ¿de acuerdo?"—, el terreno está aún más despejado hoy, y la química entre ambos, que existía y existe, podría florecer libremente.

Fiona Hill, entonces asesora de Trump sobre Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró posteriormente que consideró activar la alarma de incendios o fingir una emergencia médica para poner fin a la conferencia de prensa posterior a la cumbre, dada la situación actual.

Ahora, los temores incluso han aumentado, dado que el magnate, tras regresar a la Casa Blanca, ha reducido drásticamente los órganos asesores presidenciales especializados, como el Consejo de Seguridad Nacional, o ha elegido figuras leales a él en lugar de competentes.

Las negociaciones con Moscú, por ejemplo, fueron lideradas por el "constructor" Steve Witkoff, un novato en política exterior, mientras que los funcionarios se mantuvieron al margen.

“Se puede afirmar con seguridad que Trump no tiene ni un solo asesor que conozca a Rusia y Ucrania”, declaró al Financial Times Eric Rubin, ex diplomático que fue embajador de Estados Unidos en Bulgaria. Mal comienzo. (ANSA).