Ucrania: Trump-Putin, en Alaska; acaso también Zelensky

La Casa Blanca había declarado a principios de esta semana que Trump estaba dispuesto a reunirse tanto con Putin como con Zelenski, pero ayer el presidente estadounidense declaró a la prensa que pretende "empezar con Rusia". Trump también afirmó que cree que existe "una posibilidad" de celebrar una reunión trilateral con los líderes de Ucrania y Rusia.

En tanto, el Reino Unido acogerá esta tarde una reunión entre altos funcionarios de Estados Unidos, la Unión Europea, Ucrania y varios países europeos para definir una postura común antes de la cumbre entre Trump y Putin. Un portavoz de la Comisión Europea anunció la noticia, confirmando que un representante de la Comisión Europea asistirá a la reunión.

La voz de Zelensky se hizo escuchar hoy. Antes de la cumbre Trump-Putin, "se necesitan medidas claras por parte de los europeos", declaró el presidente ucraniano, en un discurso dirigido al primer ministro británico, Kier Starmer. Zelenski enfatizó la necesidad de una "máxima coordinación entre Kiev y sus aliados" en este momento.

Según informes del Wall Street Journal, el presidente ruso Putin ha presentado a la administración Trump una propuesta de alto el fuego que incluye importantes concesiones territoriales por parte de Kiev y el compromiso de reconocer globalmente sus reivindicaciones.

"Ucrania está dispuesta a tomar decisiones concretas que conduzcan a la paz. Cualquier decisión en nuestra contra, cualquier decisión que excluya a Ucrania, también es una decisión contra la paz y no conducirá a nada. Son decisiones muertas; nunca funcionarán. Y todos necesitamos una paz real y viva que la gente respete", escribió Zelensky, en Telegram.

“Son decisiones muertas, nunca funcionarán", enfatizó Zelensky.

“Y todos necesitamos una paz real y viva que la gente respete. Estamos dispuestos a trabajar junto con el presidente Trump y todos nuestros socios por una paz real y, sobre todo, duradera, una paz que no se derrumbe por los deseos de Moscú.

Agradezco a todos nuestros ciudadanos su unidad. Ucrania existe.

Agradezco a todos nuestros soldados por preservar nuestra independencia. Manténganse firmes. Esta es nuestra tierra, somos Ucrania. ¡Gloria a Ucrania!”, concluyó.

En tanto, la puja Moscú-Roma volvió a emerger. Italia tenía todas las credenciales para albergar la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump, pero perdió la oportunidad de lograr este "indudable e histórico éxito diplomático" debido a la "rusofobia de la clase dominante", un "apoyo generalizado e insensato a Ucrania" y una "negativa total al diálogo". Así lo escribió en su canal de Telegram el embajador ruso en Italia, Alexei Paramonov.

“El Kremlin espera que, después de Alaska, la próxima reunión entre los presidentes ruso y estadounidense, Vladímir Putin, y Donald Trump, tenga lugar en suelo ruso”, afirmó el asesor del líder ruso, Yuri Ushakov, al comentar sobre la elección de Alaska como sede de la cumbre de los jefes de Estado, reportó la agencia de noticias Interfax. En cuanto a la elección de Alaska como sede de la primera reunión, Ushakov afirmó: “Rusia y Estados Unidos son vecinos y parece lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y que una cumbre tan importante y esperada entre los líderes de ambos países se celebre en Alaska”. (ANSA).