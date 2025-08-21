Ucrania: Trump se retracta cansado de confrontación

Detrás de la decisión del presidente estadounidense de retirarse temporalmente de las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev está seguramente la frustración por el estancamiento y la insistencia del zar en tomarse un tiempo mientras continúa bombardeando Ucrania. Pero también existe la presión de la base MAGA, que no ha estado contenta con la reciente hiperactividad del magnate en política exterior.

Así, en las últimas horas, según declaró un funcionario de la Casa Blanca a The Guardian, Donald Trump habría comunicado a sus asesores más cercanos que ya no tiene intención de intervenir en una reunión trilateral hasta que Putin y Zelensky se hayan reunido a solas. Trump planteó esta cuestión en parte en una entrevista con el periodista conservador Mark Levin.

"Solo quiero ver qué pasa", dijo, admitiendo que poner fin a la guerra en Ucrania fue más complicado de lo esperado.

"Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin contraatacar al país invasor. Es como un gran equipo con una defensa fantástica, pero incapaz de atacar. ­No hay posibilidad de ganar! Y así fue con Rusia y Ucrania", escribió el comandante en jefe en una publicación en Truth, revelando su impaciencia.

"El corrupto e incompetente Joe Biden no permitió que Ucrania atacara, solo que se defendiera, ¿y cómo salió eso?", insistió, reiterando que "esta es una guerra que nunca habría ocurrido si yo fuera presidente".

En la misma publicación, el magnate también anunció que "se avecinan tiempos interesantes", sin entrar en detalles. Al mismo tiempo, la Casa Blanca anunció en un comunicado que "Trump y su equipo de seguridad nacional continúan trabajando con funcionarios rusos y ucranianos en una reunión bilateral destinada a detener las matanzas y poner fin a la guerra. No conviene al interés nacional seguir negociando públicamente estos temas". Esta fue una especie de "excusatio non petita" destinada a rechazar preventivamente cualquier crítica al repentino silencio sobre el progreso hacia la paz. Pero también marcó un cambio de estrategia para reenfocar la atención de los estadounidenses, especialmente entre la base más conservadora, en asuntos de política interna, como la disputa por los distritos electorales.

La guinda del pastel para el magnate fue el fallo de un tribunal de apelaciones de Nueva York que anuló la multa de US$500 millones en el caso de fraude civil presentado por la fiscal general del estado, Letitia James. "Una victoria total" para el presidente estadounidense, aunque el fallo no fue unánime y confirmó la responsabilidad de Trump.

"Aunque la orden judicial está bien redactada, la orden de restitución constituye una multa excesiva que viola la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos", se lee. Esto bastó para que el magnate atacara al sistema judicial, como lo hizo durante la campaña electoral, alegando que no había "hecho nada malo" y que era víctima de una "cacería de brujas". (ANSA).