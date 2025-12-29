Ucrania.- Trump, sobre el ataque a una residencia de Putin: "No es el momento adecuado para hacer nada de eso"

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este lunes que "no es bueno" ni le gusta que se haya registrado un ataque contra una residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en la región de Nóvgorod. "No es el momento adecuado para hacer nada de eso", ha dicho.

"El presidente Putin me lo contó temprano por la mañana. Me dijo que lo habían atacado. No es nada bueno", ha expresado el presidente estadounidense, agregando que "una cosa" es que el lado ucraniano adopte una posición "ofensiva" y otra es que "ataquen su casa".

El magnate republicano ha insistido así en declaraciones a la prensa junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en que es un "momento delicado", en alusión a las negociaciones. "Me enteré hoy por el presidente Putin y me enfadé mucho", ha reiterado.

Rusia ha acusado este lunes a Ucrania de lanzar durante la última madrugada un ataque con drones contra una residencia del presidente ruso, motivo por el que ha sugerido que "reconsiderará" su postura en las negociaciones en marcha para un acuerdo de paz con Kiev que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha rechazado las acusaciones de Moscú y ha asegurado que el lado ruso busca "socavar todos los logros" obtenidos a nivel diplomático. "Las típicas mentiras rusas", ha expresado.