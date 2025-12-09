Ucrania.- Trump subraya que Rusia tiene "ventaja" en la guerra y una posición negociadora más fuerte que Ucrania

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado este martes que Rusia tiene "ventaja" en la guerra en Ucrania y ha sostenido que tiene una posición negociadora más fuerte a raíz de sus capacidades y su posición sobre el terreno, en medio de los contactos para intentar sacar adelante un acuerdo que ponga fin a la invasión desatada hace ya casi cuatro años.

Trump ha subrayado en una entrevista concedida al diario estadounidense 'Politico' que "no puede haber duda" sobre qué país tiene ahora una posición negociadora más fuerte. "Es Rusia. Es un país mucho más grande", ha sostenido, al tiempo que ha resaltado que Ucrania sigue perdiendo terreno, al margen del ocupado ya antes de que él llegara a la Casa Blanca.

"Habían perdido territorio mucho antes de que yo llegara. Perdieron una franja entera de costa, una gran franja de costa", ha manifestado. "Ahora es una franja más grande, más ancha. Han perdido mucho terreno, y era buen terreno", ha dicho el mandatario, que ha insistido en que "ciertamente no diría que esto es una victoria". "Es mucho territorio el que han perdido", ha insistido.

Asimismo, ha matizado las recientes declaraciones de su hijo, Donald Trump Jr., en las que afirmó que podía abandonar sus esfuerzos de negociación. "No es correcto, pero no es exactamente incorrecto. Si ellos (los ucranianos) no leen los acuerdos, los acuerdos potenciales, no es fácil con Rusia, ya que Rusia tiene la ventaja", ha argumentado.

"Siempre la han tenido. Son mucho más grandes. Son mucho más fuertes, en ese sentido. Doy un gran crédito al pueblo y el Ejército de Ucrania por su valentía y por la lucha y todo eso, pero en algún punto el tamaño vence, generalmente. Es un tamaño masivo, cuando se mira a las cifras. Son una locura", ha esgrimido.

"Tristemente, millones de personas han muerto, muchos, muchos soldados. Durante el mes pasado perdieron a 27.000 soldados y a otras personas por misiles disparados contra Kiev y otros lugares. Es algo triste para la humanidad", ha señalado Trump, quien ha ahondado en que "parte del problema" a la hora de lograr un acuerdo es que los presidentes de Ucrania y Rusia, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, respectivamente, "se odian".

"Putin no tenía respeto por (el expresidente estadounidense Joe) Biden, y no tiene respeto por Zelenski. No le gusta Zelenski. Se odian. Parte del problema es que se odian mucho y es difícil para ellos alcanzar un acuerdo", ha puntualizado. "He solucionado muchas guerras. Estoy orgulloso de ello (...), pero esta es dura. Una de las razones es que el nivel de odio entre Putin y Zelenski es tremendo", ha añadido.

Además, Trump se ha mostrado favorable a que Ucrania celebre elecciones y ha puntualizado que "hace mucho" que no tienen lugar, tras los reiterados aplazamientos a causa de la invasión rusa. "Creo que es el momento. Creo que es un momento importante para celebrar unas elecciones", ha dicho, ante las críticas desde Moscú contra Zelenski al considerar que no cuenta con un mandato legítimo.

"Están usando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que los ucranianos deberían tener esta opción. Quizá Zelenski ganaría. No sé quién ganaría, pero hace mucho que no celebran elecciones", ha insistido. "Hablan sobre una democracia, pero llega un punto en el que ya no es una democracia", ha zanjado, en una crítica directa a Kiev.

EUROPA "NO ESTÁ GESTIONANDO BIEN" EL CONFLICTO

Por otra parte, el mandatario ha insistido en que la guerra no hubiera estallado en 2022 --cuando Putin ordenó iniciar la invasión de Ucrania-- en caso de haber estado él al frente de la Casa Blanca. "Es una guerra que no tendría que haber tenido lugar. Francamente, no hubiera pasado si yo hubiera sido el presidente, y no pasó durante cuatro años (de su primer mandato, entre 2017 y 2021)", ha argumentado.

"Empezó y pudo haber derivado en la Tercera Guerra Mundial, pero creo que no es lo que va a pasar ahora. Si yo no fuera presidente, hubiera estallado la Tercera Guerra Mundial. Creo que habría un problema mucho mayor que el que hay ahora, pero el de ahora ya es grande. Es un gran problema para Europa y no lo están gestionando bien", ha explicado.

En este sentido, ha destacado que "Europa no está haciendo un buen trabajo, en muchos sentidos". "No producen. Estamos hablando sobre Ucrania. Hablan, pero no producen, y la guerra continúa. Cuatro años ya en marcha, desde antes de que yo llegara aquí. No es mi guerra. Es la guerra de Joe Biden", ha reiterado, antes de afirmar que se ha implicado en los esfuerzos de paz porque "odia ver a gente joven y bella ser asesinada".

Trump ha recordado además la anexión rusa de Crimea en 2014 y el conflicto en el este de Ucrania entre las tropas ucranianas y los separatistas prorrusos en el Donbás. "¿Saben cuándo empezó realmente el conflicto? Estuvo latente durante años, pero cuando (el expresidente estadounidense Barack) Obama cedió Crimea, fue un gran algo grande", ha sostenido.

"Obama no lo hizo, no fue Biden. Quizá estuvo implicado, pero lo dudo. Probablemente tampoco sabía mucho entonces. Nunca fue la bombilla que más alumbra. Obama lo cedió, hizo que (Ucrania) lo cediera", ha recalcado, en referencia a la península de Crimea, cuya anexión por parte de Moscú no ha sido reconocida hasta la fecha por la comunidad internacional.