Ucrania: Trump, todo está en manos de Putin y Zelensky

La declaración se realizó en una entrevista con Fox News, tras la cumbre del presidente estadounidense con Zelensky y líderes europeos en la Casa Blanca este lunes.

"Dejaré que se reúnan primero; no han sido precisamente los mejores amigos", dijo Trump, que añadió que Putin y Zelensky son quienes "tienen que tomar las decisiones" para poner fin a la guerra. "Estamos a 11.000 kilómetros de distancia", añadió el presidente.

Trump explicó que la razón por la que busca la paz en Ucrania es porque "realmente quiero irme al paraíso", y reveló que no llamó a Putin durante el diálogo con los líderes europeos "porque hubiera sido una falta de respeto".

"Espero que Putin sea bueno; de lo contrario, la situación se complicará. Zelensky también debe mostrar flexibilidad", agregó Trump, que reveló que en las conversaciones de este lunes "Francia, Gran Bretaña y Alemania quieren tropas en Ucrania", que no será parte de la OTAN.

El presidente descartó por completo el despliegue de tropas de su país en Ucrania. "Tienen mi palabra" de que eso no sucederá, dijo.

"Es posible que Vladimir Putin no quiera llegar a un acuerdo. Sabremos más sobre Putin en las próximas semanas", añadió Trump, enfatizando que la relación con el presidente ruso "solo es importante si podemos hacer las cosas".

"Todos están muy contentos con la posibilidad de paz para Rusia/Ucrania", dijo Trump, y agregó que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff ahora están liderando conversaciones de seguimiento con Moscú y Kiev.

Según el portal Politico, el propio Putin solicitó una reunión bilateral con Zelensky. Cuando Trump lo llamó este lunes y se ofreció a asistir a la reunión trilateral, Putin le dijo que no era necesario. "Quiero verlo a solas", dijo el ruso, citado por Politico.

Si la reunión entre los líderes de Rusia y Ucrania da resultados, Trump se uniría a una "trilateral" para cerrar el acuerdo. "Espero que el presidente Putin se comporte bien. Si no lo hace, la situación será difícil. Y espero que Zelensky haga lo que tenga que hacer. También necesita mostrar cierta flexibilidad. La situación es un caos", declaró el magnate.

La idea de "garantías de seguridad" ha sido durante mucho tiempo fundamental para las demandas de Ucrania.

Según Trump, estos serían proporcionados principalmente por los estados europeos, coordinados con Washington.

Antes de las reuniones, Trump no había descartado la participación militar de los Estados Unidos en las garantías, pero desde entonces ha enfatizado que Europa asumirá la carga principal de defender a Ucrania.

Para poner fin a la guerra, Rusia exige el reconocimiento de la anexión de Crimea, península ocupada en 2014, y que Ucrania renuncie a todas las provincias de Donetsk y Luhansk, en el llamado Donbás, y a los territorios ya conquistados por Moscú en las regiones de Jersón y Zaporiyia.

A cambio, Putin habría aceptado la propuesta italiana de que Estados Unidos y Europa proporcionen garantías de seguridad a Kiev, de conformidad con el Artículo 5 de la OTAN, que establece que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos, pero sin que Ucrania sea miembro de la alianza.

Sin embargo, aún no está claro cómo funcionarían estas garantías. Según Trump, Alemania, Francia y Reino Unido quieren enviar tropas a territorio ucraniano tras un posible alto el fuego, mientras que el papel de Estados Unidos se ejercería por vía aérea.

Trump recibió el lunes al presidente ucraniano, quien le regaló al presidente estadounidense un palo de golf que recibió como regalo de un soldado ucraniano herido, según anunció la Oficina Presidencial de Ucrania.

El palo perteneció a Kostiantyn Kartavtsev, un sargento subalterno que perdió una pierna en los primeros meses de la invasión rusa de Ucrania. El golf se ha convertido en parte de la rehabilitación del suboficial herido, declaró Zelensky a Trump al entregarle el regalo. (ANSA).